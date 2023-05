Suuremate pankade arvelduskonto intressid püsivad nulli lähedal

Nii Swedbankis, SEB-s, Luminoris kui ka LHV-s on arvelduskonto intressimäär 0,01 protsenti aastas.

Swedbank eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla ütles ERR-ile, et nad jälgivad intressikeskkonna muutusi iga päev ja vaatavad ka seda, kuidas teised pangad muutustele reageerivad ning korrigeerivad hoiuseintresse vastavalt olukorrale.

"Klientidele, kes soovivad rohkem paindlikkust ja eelistavad säästa sammhaaval, soovitab Swedbank Rahakogujat. Rahakoguja toimib nagu tavaline arvelduskonto, kuid innustab kliente oma rahatagavara siiski igapäevaste kulude jaoks mõeldud rahast eraldi hoidma," lisas Ulla.

LHV Treasury juht Kadri Haldre märkis, et ehkki üldine arvelduskonto intress on neil 0,01 protsenti, siis au- ja privaatpanganduse klientidele on intressimäär üks protsent. Kui aga inimesel on kontol raha, mida ta pikemalt ei vaja, soovitas ta sõlmida tähtajalise hoiuse ja sel moel kõrgemat intressi teenida.

"Panga jaoks on hoiused allikas, mille abil laene väljastada. Tähtajaline hoius omakorda on panga jaoks väärtuslikum, kuna võimaldab pikemalt ette planeerida seda, millal tuleb hoiused kliendile uuesti välja maksta," põhjendas Haldre tavalisele ehk nõudmiseni hoiusele makstavat nigelat intressimäära.

Ta lisas, et tähtajalise hoiuse intressid on hetkel ka seepärast kõrgemad, et prognoositakse intresside jätkuvat tõusu ning tähtajalise hoiuse intress peegeldabki hoiuseperioodi keskmist intressi.

SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe soovitas samuti hoida raha arvelduskonto asemel pigem erakliendi kogumishoiusel, mille intressimäär on üks protsenti aastas.

"Kogumishoius on sealjuures kliendi jaoks oluliselt paindlikum, sest raha saab tasuta kasutusse võtta kolmepäevase etteteatamisega ning seni kogunenud intress sealjuures säilib," ütles ta.

Tähtajalise hoiuse intresse on pangad tänavu korduvalt tõstnud ja see ulatub praegu mitmes pangas aastase hoiustamise puhul 3,5 protsendini.