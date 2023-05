Eesti Energias leiab põlevkivikillustik aina enam rakendust

Eelmisel aastal kasutas Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power põlevkivi tootmises tekkivat killustikku rohkem, kui maa alt välja toodi, ehk käiku läks ka miljon tonni maapealset varu.

"Eelmisel aastal kasutasime me ära pea neli miljonit tonni killustikku tõsi, sellest küll suurema osa Enefit Greeni päikesepargi ehitamiseks siinsamas Estonias," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Väljaspool Eesti Energia kontserni on Enefit Poweri suurimaks kliendiks RMK, kelle sõnul kasutatakse põlevkivikillustikku Ida-Virumaa metsateede ehitamiseks ja parendamiseks.

"On väga erinevaid kliente, üks suuremaid on loomulikult RMK, näiteks RMK võtab aastas meilt ligemale 200 000 tonni killustikku, aga teist sama palju püüame müüa teistele kohalikele klientidele," ütles Vainola.

Koostöös teadlastega on Enefit Poweril käimas uuringud, mida kasulikku põlevkivikillustikus leiduvast nende keemiatööstuses kasutada saaks.

"Uurime päris mitme partneriga killustiku mineraalseid osi, et milliseid mineraale neis leidub. Täna on veel vara hõisata, kuid meil on koostööpartneriteks välismaa teadusasutused, kellega me proovime saada teada, milline on nende aherainemägede mineraalne koostis," rääkis Vainola.