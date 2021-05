Ida-Viru aherainemägedest loodetakse leevendust Eesti killustikunappusele

Ida-Virumaal ootab aherainemägedes taaskasutusse jõudmist üle saja miljoni tonni killustikku, mida on toodud maapinnale koos põlevkiviga. Just see killustik aitaks leevendada Eestis tee-ehituses tekkivat teede täitematerjali puudust.

Ajal, kui Põhja-Eestis on päevakorras ehitusmaavarade kaevanduste rajamisel tekkinud takistused, on Ida-Virumaal mägedes miljoneid tonne lubjakivi, mida tuuakse maa peale koos põlevkiviga. Ainuüksi Eesti Energial on mägedes ligemale 150 miljonit tonni lubjakivi ja maa alt tuleb seda aina juurde. Lubjakivikillustiku müük pole küll suure kasumlikkusega, kuid mõttekam on seda teede ehituseks müüa, kui mäkke ladestada, tõdes Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri juht Andres Vainola.

"Loomulikult tal ei ole graniidiga konkureerivad omadusi, ta on tegelikult mõeldud alustarindiks ja kõikidel maanteedel, kui me räägime mahtudest nii tonnides kui ka kuupmeetrites, ongi alustarind kõige suurema mahuga. Ja sinna ta sobib ideaalselt," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Vainola.

Kui Eesti Energiale kuuluvast Estonia kaevandusest saab killustikku tuua nii autode kui ka rongidega, siis VKG Ojamaa põlevkivikaevandusest saab seda transportida vaid autodega, mis on majanduslik mõttekas 50 kilomeetri raadiuses. VKG Ojamaa kaevanduse juhatuse liige Margus Loko nentis, et läheduses sobivate projektide puudumisel on neil tekkinud killustikuvaru.

"Aastas tekib meil üle kahe miljoni tonni aherainekillustikku, millest me toodame erinevaid fraktsioone. Viimasel paaril aastal on meil tekkinud lattu veidi üle 800 000 tonnine killustikuvaru," ütles VKG Ojamaa kaevanduse juhatuse liige Loko.

Neli aastat põlevkivikaevandusest killustikku Pärnusse transportinud Niidu Laole saadetakse ka maikuus Ida-Virumaalt kümme veeremitäit teetäitematerjali.

"Selle materjali kõige suurem pluss on see, et see materjal on kogu aeg Ida-Virumaal väga suurtes mahtudes olemas ning selle võrra on võimalik uut materjali vähem maa seest välja kaevata," tõdes OÜ Niidu Ladu juhatuse liige Marek Leemet.