Loe täismahus: valitsuse järgmise nelja aasta tegevusprogramm

Valitsus kiitis heaks tegevusprogrammi 2023-2027, kus on esitatud Eesti Reformierakonna, Eesti 200 ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepingu eesmärkide ellu viimiseks tegevused, vastutajad ja tähtajad. ERR-i portaal avaldab tegevuskava täismahus.

Tegevusprogramm on valitsuse nelja aasta töö kavandamise alus, samuti on see üks alusdokumendiks riigi eelarve koostamisel.

Kokku on nelja-aastases tegevusprogrammis 497 ülesannet, mille täitmist jälgitakse iga kuu ning aasta lõpus teeb valitsus kokkuvõtte täidetud ülesannetest.