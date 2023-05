WSJ: suurfirmade asemel annavad naftaturul üha rohkem tooni väikefirmad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et investorite ja aktivistide surve tõttu vähendavad suured energiafirmad globaalsel fossiilkütuste turul oma jalajälge. Naftaturul annavad seetõttu üha enam tooni väiksemad firmad.

Nigeerias on väiksemate firmade käes praegu umbes pool riigi naftalepingutest. Aasias lahkub USA naftahiiglane Chevron vastuolulisest gaasiprojektist. Väiksemate energiafirmade osakaal suureneb ka Lõuna-Ameerika naftaturul, vahendas The Wall Street Journal.

Väiksemad ettevõtted kasutavad ära kõrgemaid energiahindasid. Suurfirmad aga keskenduvad üha rohkem taastuvenergia arendamisele või oma kõige kasumlikumatele projektidele.

"Näeme, et suuremad firmad vähendavad oma osakaalu vanemates projektides, kus tootmine on vähe tõusnud ja mille heitkogused on suured. Nende asemele on tulnud väiksemad firmad. Sellised väiksemad firmad peavad tavaliselt tegema vähem kulutusi. Nad saavad enne majanduslangust kiiresti oma investeeringud tagasi teenida," ütles uuringufirma Rystad Energy tippjuht Audun Martinsen.

Inimõiguste kaitsjad aga hoiatavad, et väiksemad firmad kujutavad tihti keskkonnale veel suuremat ohtu kui suurfirmad. Väiksemate firmade suhtes pole tõhusat avalikku järelevalvet.

2025. aastaks kahaneb Aafrikas suurfirmade osalus fossiilkütuste projektides 50 protsendini. 2019. aastal oli see veel 65 protsenti. Samal ajal suureneb Aafrikas naftatootmine. Nigeeriast ja Ghanast on lahkunud Chevron, Shell ja Exxon.

Rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace tippjuht Anusha Narayanan hoiatas, et uued fossiilkütuste projektid takistavad üleminekut puhtamale energiale.