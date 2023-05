Tööstuspark kavandab Narva külje alla kaasaegset lennuvälja

Narva külje all paiknevat murukattega Olgina lennuvälja kasutavad hobilendurid ja langevarjurid. Mõne aasta pärast saaksid sinna maanduda ka suuremad lennukid, sest Narva tööstuspargi ettevõtted vajavad maanteest kiiremaid ühendusteid.

Kaasaegne lennuväli on suurettevõtete rajamise oluliseks tingimuseks.

"Lennuväli on sama, mis internetiühendus. Kui teil on internet olemas, siis olete igas maailma nurgas. Sama on ka siin – kui teil on aasta ringi töötav lennuväli, muudaks see Narva suurte rahvusvaheliste investeeringute sihtkohaks, sest siia saaks väga kiiresti lennata," rääkis IVIA Narva tööstuspargi juht Vadim Orlov.

Umbes nelja aasta pärast valmiv lennuväli hakkab eeskätt teenindama eralennukeid ja ettevõtete süstiklende. Lisaks kaalutakse Narva ja Kagu-Soome vahelist reisiliini.

"Kui analüüs näitab, et see töötab, siis on võimalik ka regulaarne reisilennuühendus 10-15-kohaliste lennukitega Narva ja Kotka vahel. See toimub Sillamäe ja Kotka vahelise laevaliini arendamise kontekstis," selgitas Orlov.

Olgina lennuväli asub Narva-Jõesuu territooriumil, seepärast on ka kuurortlinn lennukitest huvitatud.

"Soomlased hakkavad siia rohkem tulema, sest me oleme tänase päeva seisuga olukorras, kus Soome turist või isegi ärimees ei taha Tallinnast kaugemale sõita. Ja kui ta tulevikus suudab 40 minutiga Kotka linnast või Lappeenrantast otse siia tulla, siis sellega kaasnevad ka uued võimalused meie regioonile, äritegevused, turism," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Maandumisraja ja abihoonete ehitus võib maksma minna ligi neli miljonit eurot. Tegemisel on detailplaneering ning algamas on Narva ja Kotka lennuliini tasuvusuuring.