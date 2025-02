Magnetitehas meelitab Narva tööstusparki teisigi ettevõtteid

Magnetitehase projektijuht Aivar Virunen nimetas tööstushoone kasutusluba tehase sünnitunnistuseks. Poolteist aastat kestnud ehitus on lõpule jõudnud, praegu käivad seadmete paigaldus- ja häälestustööd. Tehase ametlik avamine toimub aasta teises pooles, laiendamise otsust on oodata tuleval aastal.

"Seeriatootmist meil veel pole, kuid esimesed magnetid on juba valmis. Nad pole veel magnetiseeritud, nad on veel nii-öelda uinunud olekus, kuid need tulemused, mille oleme saavutanud, näitavad, et oleme õigel teel ja teeme kõike õigesti. Tuleva aasta teises pooles saame näha, kuidas on tootmisprotsess käivitunud, millised on tulemused ja siis saame seda korrata suuremas mastaabis, kuna teine tehas on esimese tehase võimsuse kordamine ja suurendamine," selgitas NPN Narva projektijuht AIvar Virunen.

Narva tehases hakatakse valmistama neodüümist püsimagneteid, mida kasutatakse elektriautode ja tuulegeneraatorite tootmises.

Samas on tehas ise saamas magnetiks, mis uusi ettevõtteid Narva tööstusparki meelitab.

"Ettevalmistamisel on õhugaaside valmistamise tehas magnetitehase jaoks. Täna peab IVIA läbirääkimisi, et oleks Narva tööstuspargis olemas lokaalne elektritootmine, mis tähendab konkurentsivõimelisemat elektrihinda ilma võrgutasudeta. Meie organisatsiooni turundus üsna palju baseerub sellel, et Narva tuua just neid ettevõtteid, kes võiksid magnetitehase toodangust valmistada mingit järgmist toodet," rääkis Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

Narva magnetitehase esimese etapi maksumus on 120 miljonit eurot. Sellest 19 miljonit saadi õiglase ülemineku fondist.