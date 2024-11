Narva tööstuspargis algas tööstusinkubaatori ehitamine

Õiglase ülemineku fondi toel rajatav tööstusinkubaator valmib Narva tööstuspargis järgmisel aastal. Projekti maksumus on 6,5 miljonit eurot.

Tööstusinkubaatoris saavad Ida-Virumaale tulevad ettevõtted enne suurema tehase ehitamist oma tootmismudelit katsetada.

Inkubaatori esimeseks kliendiks saab ettevõte, mis hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati valmistama.

"Suure tehase ehitamine ilma varasemalt katsetamata oleks liiga suur risk. Me täna ei tea, kuidas meie tootmine hakkab välja nägema, kas see üldse õnnestub. Hetkel on meil ainult tulemused laborist ja me peame seda katsetama, enne kui läheme suure tehase investeeringut tegema. Kas meil on õiged seadmed, kas meil on õige tootmisprotsess – see kõik on vaja siin selles välja töötada," selgitas RS OSA Service tootmisjuht Taavi Toom.

"Ettevõtja saabki tulla, võtta viieks aastaks endale tootmisruumid üürile, panna tootmine käima ja vaadata, kuidas tal asjad lähevad ja alles siis otsustada suurema investeeringu tegemise. Peamiselt on see piloottehastele, demotehastele. Kuus kuni kaheksa ettevõtet võiksid korraga selles hoones tööd teha," ütles Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.