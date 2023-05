Mereinstituudi Pärnu majal valmis juurdeehitus

Tegemist on Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi Pärnu merelabori hoonega, mis ootas suuremat pinda juba ammu. Aga lihtsalt majale teine korrus peale ehitada ei tulnud kõne alla, sest siis võinuks oluliselt raskemaks muutunud maja Sauga jõkke libiseda, Pärnu savipinnas on ju teada. Nii rajati maja 2. korrus sammastele ja tulemus pakub harvanähtavat vaatepilti. Eesti mereinstituudil on peahoone Tallinnas ja osakond Tartus, aga ka maja Pärnus juba ammu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on selline koht mereinstituudil, kus on kai, kus on meie laev, meie paadid ja kus me saame merel käia. Ja kus on kõik laborid. Siin töötab tänase seisuga kümmekond inimest, võib-olla hakkab see arv isegi natuke kasvama. Laiemalt maailmas üha rohkem ja rohkem on tegelikult teadust vaja, ka mereteadust. Üha rohkem tööd ja projekte, mis tähendab seda, et üha rohkem inimesi. Ja kui inimestel hakkab ruum kitsaks jääma, siis tuleb leida vahendeid, et seda natukene laiendada," rääkis mereinstituudi direktor Markus Vetemaa.

Sammastest, millele 2. korrus toetub, on 17 meetrit maa sees ja umbes kaheksa meetrit nähtaval. Aga ehitajale tegi sammastest rohkem muret ruumipuudus. kitsas krunt, kuhu ehitusmasinad ei tahtnud mahtuda. Aga hakkama saadi.

"Me ehitasime seda väga kitsastes oludes nii hoones sees kui ka väljas. See krunt on nii väike, et siin oli tegemist sellega, et suuri detaile kohale tuua, suurt tehnikat kohale tuua. See oli meie jaoks ekstreemsem. Põhimõtteliselt me jäime sellega rahule. Ehitusperiood algas meil peaaegu aasta tagasi ja täna on meeldiv võimalus joon alla tõmmata sellele," ütles ehitaja PREV juhataja Indrek Pappa.

Juurdeehituse projekteeris Arcus Projekt.