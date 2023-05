Admiral Bellingshausen alustab taas pikka merereisi

Antarktikas juba käinud Eesti mootorpurjekas Admiral Bellingshausen alustab kuu aja pärast taas pikka ja ajaloolist merereisi, ja võib saada esimeseks Eesti lipu all sõitvaks purjekaks, mis on läbinud karmide tingimuste poolest tuntud Loodeväila Gröönimaast Alaskani

Nasval, Baltic Workboatsi laevatehases, käivad taas Admiral Bellingshauseni pikaks reisiks ettevalmistused. Ajaloolises mõttes eriline merereis hakkab pihta alles 21. juunil Paldiski sadamast. Kuni Gröönimaani on meretee lihtsam, sealt alates võib minna keerulisemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui eelmisel korral olime Gröönimaa idarannikul, siis nüüd sõidame juulikuus sealt üles ja ootame juulikuus sobivat ilma, et saaks kusagilt Loodeväila sisse sõita ja siis hakkame neid labürinte läbima. Sõltub väga jääoludest, et millisest urust me läbi poeme. Ja ümber Alaska ja Aleuutidele," rääkis ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli.

Eelmisel aastal läbis sellesama loodeväila kõigest kaheksa purjekat ja kogu ajaloo jooksul on sealt läbi sõitnud ainult 150 purjelaeva.

"See on asi, mida ükski Eesti purjekas varem teinud ei ole. Aga midagi ei ole teha, need ilmastikuolud on seal prognoosimatud ja väga kiiresti muutuvad. Põhiline, milleks me peame valmis olema, on jää ootamatu liikumine," lausus Pruuli.

Laeva kapteniteks on reisi erinevatel etappidel kaks saarlast. Alustab Meelis Saarlaid kuni Gröönimaani ja sealt edasi võtab juhtimise ja vastutuse kapten Priit Kuusk.

"Sedakorda oleks kõige kapitaalsem see, et meie vint ehk sõukruvi asendatakse sellise kõvema kruvi vastu, mis kannatab ka jää sees möõllata. Praegune, traditsiooniline pronks võib äkki jääs olla natuke saamatu," ütles Meelis Saarlaid.

Eelmisest reisist on laeva seinale alles jäänud tähtis hoiatus jääkarude kohta. Ja see pole üldsegi nali, sest jääkarusid nähti tookord laeva ümber ujumas ja teiste laevade peal jalutamas. Seetõttu on üheks erivahendiks, mida kaasa võetakse paukpadrunitega tulistav relv.

Ja Kui 21. juunil Admiral Bellingshausen Paldiskis kai küljest otsad annab, võib või isegi peaks igaks juhuks laevale seekord tugevamini lehvitama. Sest mine tea kas või millal üldse see laev siia tagasi satub

"Millal Bellingshausen tagasi Eestisse jõuab, vot seda ei oska praegu küll öelda," ütles veel Tiit Pruuli.