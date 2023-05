Linnaruumifestivaliga läheb Tallinnas nädalaks kinni osa Rävala puiesteest

10. kuni 18. juunini toimuva linnaruumifestival toimub taas Rävala puiesteel ning nagu mullugi suletakse selleks ajaks lõik Solarise keskusest Kentmanni tänavani.

Väike erand siiski tehakse, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

"Kuivõrd autoga liikumine on Tallinnas praegu väga raskendatud, siis jääb Kentmannist üks rida vabaks, et saaks seal liikuma," lausus ta.

Lippuse sõnul tasuks üleüldse praegu Tallinna kesklinnas võimalusel eelistada jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga liikumist. "See muudab kindlasti ka meid rõõmsamaks ja annab hõlpu linnaliikluse üldisele tihedusele," lausus abilinnapea.

Tallinna kesklinnas toimub praegu harukordselt palju teetöid ning seetõttu kaaluti ka võimalust, et tänavu jäetakse linnaruumifestival ära, ütles Lippus.

"Me korra selle peale mõtlesime. Samas tundub sellise ürituse korraldamine, mis tõstab linnaruumi inimmõõtmelisi väärtusi esiplaanile, äärmiselt oluline. Olgem ausad, Rävala puiestee ei ole ülemäärase liiklustihedusega tänav. Liikumisviisid samas suunas saavad jätkuvalt olema. Mõtlesime selle (ärajätmise) peale, aga positiivsust ja perspektiivi on vaja sellesse olukorda tuua ja seda me selle linnaruumi festivaliga olemasolevale olukorrale annamegi," rääkis Lippus.

Lippus tõi näiteks, et tänavu on üks festivali päev pühendatud vaimsele tervisele. "Just linnakeskkonna roll inimeste vaimse tervise ja heaolu aspektist, ja see, et linn oleks liigeldav säästlike liikumisviisidega, et oleks rohelust," märkis ta.