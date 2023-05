Ida-Virumaa turismiettevõtted kardavad maksutõusust pöördumatut kahju

Kui varem soovis valitsuskoalitsioon majutusasutuste käibemaksu tõsta 22 protsendini, siis praegu kaalutakse uut maksumäära, mis jääks seni kehtiva üheksa ja 22 protsendi vahele.

Ida-Virumaa turismiklaster tegi maakonna majutusettevõtete seas kolm uuringut, kuidas kavandatav käibemaksutõus võiks neile ja kogu turismisektorile mõjuda ning tulemust peavad nad masendavaks.

Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul oleks maksutõusu kahju pikaajaline ja pöördumatu, sest eelkõige satuksid löögi alla suured spaad, mis toovad maakonda kliente aastaringselt ja mõjutavad kogu turismisektorit.

"Iga protsendi tõus on üleliigne, kuna hinda tuleks tõsta, sest käibemaksu kusagile mujale enam panna pole, sisemisi reserve ei ole. Probleem on selles, et sellise hinnaga ei õnnestu müüa. Kuna meie põhiklient on hinnatundlik, siis talle hakkab jääma klientidest puudu. Ta ei suuda enam täita oma maja, ta peab ennast koomale tõmbama. Sektor kahaneb, ettevõtted panevad ennast kinni. See on selles suhtes hästi ohtlik olukord, kõige rohkem saab pihta maapiirkond, kus on kõige raskem äri uuesti üles ehitada," rääkis Jalonen.

Ida-Virumaal on neli suurt spaad. 2019. aastal, kui turism oli tipus, ööbis maakonnas pool miljonit turisti, neist lõviosa just spaades. Vene turu sulgumisega kaotas Ida-Virumaa neljandiku turistidest. Vene turisti proovitakse asendada siseturistid ja soomlastega, kes on aga hinna suhtes palju tundlikumad.

Jaloneni hinnangul võib käibemaksutõus lõppeda isegi spaade kolimisega naaberriikidesse, näiteks Lätti. Kuigi maksutõusuni on veel aega, võib koondamisi oodata juba sel sügisel.

"Spaad on suured ettevõtted turismi mõistes, nad suudavadki kasumit teenida kasumit praktiliselt ainult suvekuudel, mille baasilt peavad suutma aasta otsa toimetada. Kui on näha, et käibemaks tõuseb kriitilisele tasemele, peavad nad hakkama koomale tõmbama pärast seda suve, sest hiljem ei ole enam vahendeid maksta koondamistasusid välja," rääkis Jalonen.

Jaloneni sõnul nullib maksutõus turismiklastri plaani panustada Soome turistidele, samuti on Eesti positsiooni halvendanud naabrus agressorriigiga.