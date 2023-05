Venemaa üritab Aafrikas mõju suurendada ja Lavrov tegi visiidi Keeniasse

Venemaa tahab tõestada, et Moskva-vastased sanktsioonid pole suutnud riiki rahvusvahelisel tasandil isoleerida. Lavrov on viimase aasta jooksul mitu korda Aafrikat külastanud, vahendas The Times.

Moskva tahab Aafrikas oma mõjuvõimu suurendada. Kuna Venemaa ei suuda lääneriikidega kaubanduse ja investeeringute vallas konkureerida, siis üritab Moskva õhutada piirkonnas lääneriikide vastaseid meeleolusid.

Venemaa tarnib Aafrikasse relvastust ja üritab Ida-Aafrika piirkonda rajada mereväebaasi. See tagaks Vene laevastikule juurdepääsu Suessi kanalile ja India ookeanile. Venemaa korraldab sel aastal ka Aafrika riikide tippkohtumise.

Lavrov peaks edasi sõitma Lõuna-Aafrika Vabariiki, et arutada seal BRICS-i riikide tippkohtumise ettevalmistamist.

Suure tõenäosusega Putin Johannesburgi ei sõida, kuna Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) esitas hiljuti Putini suhtes vahistamismääruse. ICC liikmel LAV-il oleks aga kohustus Putin vahistada, kui ta peaks riiki külastama

Hiljuti lõpetas Aafrikas oma ringreisi Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. Kiiev tahab, et Aafrika riigid ühineksid Moskva-vastaste sanktsioonidega.