Trump tahab USA laevadele prii läbipääsu Panama ja Suessi kanalist

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Ameerika Ühendriikide sõja- ja kaubalaevadel peaks olema lubatud Panama ja Suessi kanalist tasuta läbi sõita.

"Ameerika laevadel, nii sõja- kui ka kaubalaevadel, peaks olema lubatud Panama ja Suessi kanalitest tasuta läbida," kirjutas Trump sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social tehtud postituses.

Ta lisas, et need kanalid "ei eksisteeriks ilma Ameerika Ühendriikideta".

USA presidendi sõnul palus ta välisminister Marco Rubiol "selle olukorraga viivitamatult tegeleda ja see jäädavalt lahendada".

Panama kanal läbib Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahelise maakitsuse kitsaimat osa, võimaldades laevadel Atlandi ja Vaikse ookeani vahel liikumiseks mitte sõita ümber Lõuna-Ameerika mandri ning lühendades sellega oluliselt laevade teekonda. Panama kanali kaudu käib igal aastal umbes 40 protsenti USA konteinerivedudest.

USA lõpetas kanali ehituse 20. sajandi alguses, kuid andis strateegiliselt olulise veetee üle kontrolli Panamale 1999. aastal.

Trump on korduvalt öelnud, et tahab kanali tagasi võtta. Enne jaanuaris ametisse astumist ütles ta ajakirjanikele, et ei välista majandusliku või sõjalise jõu kasutamist kanali üle kontrolli taastamiseks.

Suessi kanal ühendab Vahemerd Punase merega ning see annab kiirema pääsu Atlandi ookeani põhjaosast India ookeani põhjaossa, ilma et peaks sõitma ümber Aafrika. See ehitati 19. sajandil peamiselt Euroopa riikide osalusel. Praegu kuulub kanal Egiptusele, olles selle jaoks suurimaid sissetulekuallikaid.