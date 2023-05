Hiina erisaadik püüdis eurooplasi veenda Ukraina okupeerimist tunnistama

Hiina valitsuse eriesindaja ütles väidetavalt Euroopa riikidele, et nad peavad USA-st eraldi seisva välispoliitilise positsiooni võtma ning toetama kohe relvarahu Ukrainas, mis jätaks Venemaa kontrolli alla okupeeritud Ukraina alad, kirjutas The Wall Street Journal oma allikatele tuginedes.

Hiina diplomaat Li Hui külastas sel kuul nii Kiievit, Varssavit, Berliini, Pariisi kui ka Brüsselit.

Li Hui jõudis sel reedel Moskvasse. Lääneriikide ametnike sõnul on veel liiga vara hinnata, kas peaks Pekingi rahusobituse pingutused maha kandma, kuid tulenevalt Hiina sidemetest Venemaaga ei ole Peking Vene-Ukraina sõja lahendamise küsimuses neutraalne. Samad isikud kinnitasid, et tõenäoliselt ei ole rahu võimalik seni, kuni Vene väed ei taandu Ukraina territooriumilt.

Ühe diplomaadi sõnul olevat Li Huile öeldud, et Euroopat ei ole võimalik lahutada USA-st ning Euroopa riigid ei lõpeta Ukraina toetamist. Ühe teise diplomaadi sõnul testivad hiinlased tõenäoliselt lääneriikide ühtsust ning püüavad võtta initsiatiivi. Ühe allika sõnul on Hiina põhihuvi, et Venemaa sõda Ukraina vastu ei kaota ning et Venemaa ei kasutaks tuumarelvi.

Võimalikku kompromissi sõja lõpetamiseks kritiseeris avalikult Ukraina presidendi kantselei nõunik Mõhhailo Podoljak, kelle sõnul tähendaks see demokraatia kaotuse tunnustamist, Putini režiimi püsimajäämist ja üleüldist konfliktide arvu kasvu maailmas.

Any "compromise scenario" envisaging the liberation of NOT all territories of #Ukraine, which "anonymous sources" in the European and American elites periodically talk about, is tantamount to admitting the defeat of democracy, the victory of #Russia, the preservation of the…