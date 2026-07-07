Sõja 1595. päev: Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit

Ukraina droonid tabasid teisipäeval kaheksat Vene varilaevastiku tankerit. Samuti ründas Ukraina droonidega Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning elektroonika- ja keemiatehaseid Brjanskis.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 7. juulil kell 22.15:

- Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit;

- Zelenski sõnul otsustab sõja tulemuse Venemaaga lahing taevas;

- Venemaal asuvat Belgorodi tabas Ukraina õhurünnak;

- Ukraina lasi Sobjanini väitel Moskva suunas üle 400 drooni;



- Norra eraldab Ukraina õhukaitse vajadusteks 300 miljonit dollarit;

- Kanada teatas 900 miljoni dollari suurusest toetuspaketist Ukrainale;

- Ukraina ründas Brjanski elektroonikatootjat ja keemiatehast;

- Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul seitse ja sai vigastada 88 inimest;

- Õhtused Vene rünnakud Dnipropetrovski oblastile ja Odessale.

Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi teatas, et ööl vastu teisipäeva tabasid droonid Aasovi merel kaheksat Venemaa varilaevastiku tankerit.

Absolutely insane video of Ukrainian forces targeting 8 large Russian oil tankers in the Sea of Azov last night attempting to supply fuel to besieged Crimea. pic.twitter.com/7RtFig7Mmn — WarMonitor (@WarMonitor3) July 7, 2026

Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerite abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis.

Zelenski sõnul otsustab sõja tulemuse Venemaaga lahing taevas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Venemaa Ukraina-vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhku ning konflikti tulemuse otsustab lahing taevas.

Ukraina riigipea rääkis teemal ajalehes Financial Times (FT) ilmunud intervjuus ehk tunde pärast Venemaa ulatuslikku rünnakut Kiievile, milles sai surma vähemalt 16 inimest.

Presidendi sõnul on Ukraina on juba suutnud takistada Venemaa võitu lahinguväljal ja tõrjunud selle laevastiku välja suurest osast Musta mere lääneosast. Õhuruum on saanud otsustavaks sõjatandriks.

"Täna usun, et võit selles sõjas kuulub sellele, kes on targem," tõdes Zelenski.

"Kui peatate vaenlase lahinguväljal, kui peatate sõja maal ja kui võtate temalt ülekaalu merel, siis järgmiseks lahinguväljaks saab taevas. Ja ausalt öeldes on selles võitluses palju vähem oluline, kelle territoorium on suurem," tõi riigipea välja.

Zelenskõi tõi siinkohal välja Venemaa geograafilisi ja inimjõu eeliseid.

"Oleme liikunud õhudomeeni. Ja õhus oleme juba konkurentsivõimelised," hindas president.

Zelenski sõnul ütles USA president Donald Trump talle laupäeval telefonivestluses, et Ukrainal läheb väga hästi oma kaugmaadroonide kampaaniaga.

Küsimusele, kas sellest piisab, et tuua Trump kindlalt Ukraina poolele, vastas Zelenski, et tema tunnetuse kohaselt näeb Ameerika liider sõda uues valguses.

"President Trump tahab olla seal, kus on edu," ütles Zelenski.

"See on seotud paljude asjadega ehk mitte ainult tema isiksusega, vaid ka lähenevate valimistega, tema staatusega, tema usuga sellesse, kuidas seda sõda saab lõpetada," rääkis Zelenski.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel ütles Trump ise, et tema hinnangul lahendus Ukraina sõjale on lähenemas.

"Me oleme sõja lõpule palju lähemal, kui inimesed mõistavad," ütles Trump esmaspäeval Washingtonis ajakirjanikele.

"President Vladimir Putin tahab, et see lõppeks. Ma ütlen teile seda väga kindlalt. Ja president Zelenski tahab tegelikult, et see lõppeks kohe," rääkis USA president.

Zelenskõi intervjuu ajal tabasid Ukraina armee droonid Omski naftatöötlemistehast Lääne-Siberis ehk umbes 2500 km kaugusel Ukraina piirist. See näis olevat Kiievi seni kõige kaugem õhulöök Venemaa naftatöötlemisrajatise vastu.

Venemaal asuvat Belgorodi tabas Ukraina õhurünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ööl vastu teisipäeva toimus Belgorodi linnas ja oblastis mitu plahvatust. Belgorodi kuberner Aleksandr Šuvajev väitis, et linna tabas Ukraina raketirünnak. Tema sõnul sai tabamuse üks Belgorodis asuv rajatis ning kahjustada sai ka energiataristu. Šuvajev väitis hiljem, et rünnakus hukkus üks inimene, vigastada sai kolm inimest.

Sotsiaalmeediakanalite teatel oli üheks rünnaku sihtmärgiks Gazpromi kontserni tootmisüksus. See üksus vastutab Belgorodi oblasti gaasijuhtmete käitamise ja piirkonna gaasivarustuse tagamise eest.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas hiljem, et Ukraina droonid ründasid Belgorodi lennuvälja naftahoidlat.

Ukraina lasi Sobjanini väitel Moskva suunas üle 400 drooni

Ukraina saatis Venemaa pealinna suunas teele üle 400 drooni, väitis teisipäeval Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

"Õhtust kuni kella kuueni hommikul lendas Moskva oblasti suunas üle 430 drooni," postitas linnapea Sergei Sobjanin riiklikult toetatud sotsiaalmeediaplatvormil Max.

"Enamik neist tulistati alla kaugetel lähenemisteedel. Samas 36 hävitati juba Moskvale lähenedes," seletas Sobjanin.

Norra eraldab Ukraina õhukaitse vajadusteks 300 miljonit dollarit

Norra võimud on teatanud 3 miljardi Norra krooni (umbes 306 miljoni dollari) eraldamisest Ukraina õhukaitse vajadusteks, eelkõige kaitseks ballistiliste rakettide eest.

"Ukraina võitlus enesekaitse eest on ka meie võitlus. Venemaa ründab Ukrainat iga päev. Venemaa jätkab õhurünnakute läbiviimist tsiviilelanike, Ukraina linnade ja kriitilise energiainfrastruktuuri vastu. Ukrainal on õnnestunud alla tulistada enamik droone ja tiibrakette, kuid ta peab tugevdama oma kaitset ballistiliste rakettide vastu. See on üks Ukraina pakilisemaid prioriteete," ütles peaminister Jonas Gahr Støre, kes kohtus teisipäeval Ankaras NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Norra valitsuse avalduse kohaselt tellitakse Patriot õhukaitsesüsteemi uued raketid otse tootjalt Ameerika Ühendriikides koostöös Taani, Saksamaa ja Kanadaga.

Kanada teatas 900 miljoni dollari suurusest toetuspaketist Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Ankaras NATO tippkohtumise raames ka Kanada peaministri Mark Carneyga ja tänas teda uue 900 miljoni dollari suuruse toetuspaketi eest.

"Olen ​​Kanadale uue toetuspaketi eest väga tänulik – see on väga mahukas pakett kogusummas 900 miljonit dollarit. Eelkõige oleme pühendunud oma õhukaitsevõime suurendamisele. Elude kaitsmine on ülimalt tähtis ning Venemaa rünnakud ballistiliste ja muude rakettide, aga ka droonidega on terrorism, mille vastu tuleb võidelda ühiselt meie partneritega. Olen Kanadale ja sulle isiklikult, Mark, tänulik selle mõistmise eest," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina juhi sõnul valmistatakse riikide vahel ette ka droonilepingu formaadis kokkulepet. "See ei puuduta ainult droone, vaid ka uut ja tõhusat julgeolekusüsteemi, selles sõjas tõestatud reaalseid vahendeid. See on kindlasti kasulik. Kohtumisel Markiga arutasime ka praegust diplomaatilist olukorda – ta jagas ideid, kuidas rahu lähemale tuua ja tekitada tõelist huvi läbirääkimiste vastu Venemaal," lisas Zelenski.

Ukraina ründas Brjanski elektroonikatootjat ja keemiatehast

Ukraina relvajõudude peastaap teatas teisipäeval, et Ukraina droonid ründasid Brjanskis asuvat suurt Venemaa mikroelektroonikatootjat ja selle laiemas piirkonnas asuvat keemiatehast.

Mikroelektroonikatootja Kremniy El toodab Venemaale mikrokiipe, võimsuspooljuhtseadmeid ja elektroonilise sõjapidamise süsteeme koos muude toodetega, samas kui Brjanski keemiatehas toodab peastaabi andmetel püssirohtu, lõhkeaineid ja raketikütuse komponente.

Peastaabi teatel kasutatakse Brjanski keemiatehases toodetud tooteid laskemoona ja rakettide valmistamiseks, mida Venemaa väed seejärel Ukraina ründamiseks kasutavad.

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul seitse ja sai vigastada 88 inimest

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt seitse tsiviilisikut ja sai vigastada vähemalt 88 inimest, teatasid piirkondlikud võimud teisipäeval.

Õhuväe teatel lasid Vene väed ööl vastu teisipäeva Ukraina vastu välja 123 drooni, millest 108 tulistati alla. Kagu-Zaporižžja linnas ja selle ümbruses asuvas oblastis hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes kolm inimest ja 28 sai haavata, ütles oblasti kuberner Ivan Fedorov.

Lõuna-Hersoni oblastis hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes kaks inimest ja sai haavata 37, sealhulgas kaks last, ütles oblasti kuberner Oleksandr Prokudin. Ohvrite seas on ka need, kes said vigastada 6. juulil kella 16 paiku Hersoni kesklinnale korraldatud Venemaa õhurünnakus, mille käigus Vene väed lasid kaubanduskeskuse pihta kaks juhitavat pommi, tekitades hoonele kuberneri sõnul "tõsist kahju".

Donetski oblasti idaosas sai viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes haavata 21 inimest, ütles piirkonna kuberner Vadõm Filaškin. Sumõ oblasti kirdeosas hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes kaks inimest, sealhulgas 57-aastane ja 66-aastane mees, teatas piirkondlik sõjaväevalitsus. Harkivi oblasti kirdeosas said viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes haavata 19-aastane ja 48-aastane mees, ütles piirkonna kuberner.

Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel sai Harkivi õhurünnaku tagajärjel vigastada 20 inimest, sealhulgas neli last. Hukkus üks inimene, 54-aastane mees. Harkivi Ševtšenkivski rajoonis said kahjustada meditsiini- ja haridusasutused, bensiinijaam, elamu- ja laohooned ning autod.

Õhtused Vene rünnakud Dnipropetrovski oblastile ja Odessale

Teisipäeva õhtul sai Dnipropetrovski oblastis Venemaa rünnakute tagajärjel vigastada viis kohalikku elanikku, nende seas üks laps, teatas oblasti sõjaväevalitsuse juht Oleksandr Hanzha.

Tema sõnul ründasid Vene väed nelja oblasti rajooni kasutades droone, suurtükiväge ja juhitavaid lennukipomme.

Odessa vastu toimunud Venemaa rünnakus sai teisipäeva õhtul vigastada viis inimest, teatas linna sõjaväevalitsuse juht Serhi Lõsak.

"Praeguse seisuga on teada, et haiglasse on viidud viis inimest. Üks neist on raskes seisundis. Meedikud osutavad neile kogu vajalikku abi," kirjutas ta Telegramis.

Lõsak teatas varem, et rünnakus sai kahjustada taristu.