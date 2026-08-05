Sõja 1624. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva järjekordse õhurünnaku Venemaa suurima e-kaubandusettevõtte Wildberries vastu, süüdates selle logistikakeskuse Tuula oblastis. Venemaa õhurünnakutes Kiievile ja selle lähipiirkonnale sai ööl vastu kolmapäeva surma vähemalt 15 ning vigastada mitukümmend inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 5. augustil kell 17.20:

- Ukraina andis lastega peredele korralduse evakueeruda Kramatorskist;

- Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis;

- Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest;

- Zelenski: ballistiliste rakettide tõrjesüsteemid võinuks päästa elu;

- Venemaa lääneossa tuleb Põhja-Korea raketiüksus;

- Vene õhurünnak tabas Zaporižžjas lastehaigla territooriumi;

- Venemaa heitis juulis Ukrainale üle 8300 liugpommi;

- Ukraina kaitsevägi neutraliseeris juulis droonidega 30 000 vaenlast;

- Zelenski: Ukraina on valmis läbirääkimisteks kõigis formaatides;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit.

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva järjekordse õhurünnaku Venemaa suurima e-kaubandusettevõtte Wildberries vastu, süüdates selle logistikakeskuse Tuula oblastis.

Sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode teatel puhkes pärast Ukraina droonirünnakut tulekahju Tuula oblasti Aleksini linnas asuvas Wildberriese laos, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

Aleksin asub ligikaudu 320 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Sealse Wildberrise lao pindala on 150 000 ruutmeetrit ja see on väidetavalt ettevõtte kümne suurima hulgas.

Ühismeediakonto Exilenova+ andmetel teatati Ukraina rünnakutest ka Venemaa Tatarstani vabariigi pealinnas Kaasanis, kuid seni ei ole selge, milliseid objekte seal võidi tabada.

Kyiv Independent tunnistas oma varahommikuses artiklis, et ei ole saanud neid teateid sõltumatult kinnitada.

Kolmapäevane rünnak Wildberriese laole järgneb Ukraina viimaste nädalate ulatuslikule kampaaniale, mille käigus on sihikule võetud ettevõtte logistikakeskused üle kogu Venemaa.

Wildberries müüb oma veebilehel tavaliste tarbekaupade kõrval ka mitmesugust sõjalist varustust, sealhulgas droonikomponente ja kuuliveste.

Russia: Wildberries distribution hub destroyed by Ukraine in Aleksin, Tula region. pic.twitter.com/8ckuZgruCN — Igor Sushko (@igorsushko) August 5, 2026

Ettevõtte pangandusüksusele kehtestas Euroopa Liit juulis sanktsioonid selle panuse tõttu Venemaa riigieelarvesse. Wildberriesil on oluline roll Venemaa majanduses.

Another day - another wildberries is burning.



As a result of a massive drone attack by Ukraine on Russia, the Wildberries warehouse in the town of Aleksin, Tula Oblast, is on fire.



This warehouse covers an area of 150,000 square metres and is one of Wildberries' 10 largest… pic.twitter.com/e84kNQtNub — Cloooud | (@GloOouD) August 5, 2026

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist ja sõjaga seotud taristut sügaval Venemaa territooriumil ning okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõjategevust.

Ööl vastu 4. augustit korraldas Ukraina samuti ulatusliku droonirünnaku Venemaa vastu, tabades väidetavalt logistika- ja naftataristu objekte mitmes piirkonnas. Rünnakutes said muuhulgas tabamuse Wildberrise laod Moskva ja Peterburi lähistel.

Ukraina andis lastega peredele korralduse evakueeruda Kramatorskist

Ukraina võimud andsid kolmapäeval sadadelele lastega peredele korralduse evakueeruda riigi idaosas asuvast Kramatorskist seoses Venemaa hoogustunud rünnakutega.

"See on raske, kuid vajalik otsus. Julgeoleku olukord halveneb, seega on vastuvõetamatu jätta lapsed Venemaa rünnakute pideva ohu alla," ütles Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin.

Ta lisas, et 525 last ja nende eestkostjat evakueeritakse sundkorras.

Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest

Vene relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva Kiievit ja seda ümbritsevaid asulaid ballistiliste rakettide ning ründedroonidega, mille tagajärjel sai vähemalt 15 inimest surma ning kümned vigastada.

Ukraina pealinnas registreeriti tabamusi vähemalt seitsmes asukohas. Kiievis hukkus üks naine, teatas linna sõjaväeline administratsioon. Kiievi oblastis hukkus Ukraina riikliku päästeteenistuse (DSNS) andmetel 14 inimest, vahendas väljaanne LIGA.net.

Kella kuuese seisuga oli pealinnas teada 24 vigastatust, ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško. Neist 15 viidi haiglasse ning neli on raskes seisundis.

Holosiivi rajoonis toimus ammoniaagi leke. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada süsteem, mis sisaldas umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjad piirasid lekke ning DSNS kinnitas, et praegu inimestele ohtu ei ole.

Samas rajoonis varises kokku eramu ning rusude all võib viibida inimesi, teatas Klõtško. Inimesi otsitakse ka sama piirkonna laohoone rusudest.

Kiievi oblasti sõjaväeline administratsioon teatas hommikul kell seitse, et oblastis on hukkunud 14 ja vigastada saanud 27 inimest.

Kiievi oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko ütles, et enim ohvreid oli Brovarõ rajoonis, kus hukkus üheksa inimest. Butša rajoonis tapsid Vene väed neli tsiviilisikut ning Fastivi rajoonis hukkus üks inimene.

Venemaa kasutab Ukraina vastu üha sagedamini ballistilisi rakette ajal, mil Kiiev püüab lahendada Patriot õhutõrjesüsteemide püüdurrakettide nappuse probleemi.

Ööl vastu 1. augustit hukkus Venemaa rünnakus Kiievile üheksa tsiviilisikut. Veel 33 inimest sai vigastada, nende hulgas neli last. Toona suutis Ukraina õhutõrje alla tulistada vaid ühe 27 Venemaa ballistilisest raketist, kuna Patriot-süsteemide püüdurrakette nappis.

Zelenski: ballistiliste rakettide tõrjesüsteemid võinuks päästa elu

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kutsus kolmapäeval liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme pärast Venemaa öiseid rünnakuid, milles hukkus vähemalt 15 inimest.

"Ballistiliste rakettide tõrjesüsteemid oleksid võinud päästa täna hukkunute elu. Partnerite jaoks on äärmiselt oluline mõista, et tarnete viibimine või ballistiliste rakettide vastaste meetmete tagamata jätmine põhjustab nii kohutavaid ohvreid ja purustusi," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina õhuvägi teatas eelnevalt, et Venemaa öise rünnaku käigus ei suudetud alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti.

Öise rünnaku tagajärjel hukkus pealinnas Kiievis ja Kiievi oblastis vähemalt 15 inimest.

Õhuväe teatel saatis Vene armee välja 115 drooni ja tulistas 28 kiiresti lendavat raketti, sealhulgas ballistilisi rakette.

Ukraina ametnikud on juba mõnda aega kurtnud tõsise ballistiliste rakettide vastase laskemoona puuduse üle.

Venemaa lääneossa tuleb Põhja-Korea raketiüksus

Venemaa lääneossa paigutatakse Põhja-Korea raketiväeosa, mille kasutuses olevate ballistiliste rakettidega võib Moskva Ukrainat rünnata, teatas Ukraina sõjaväeluure (GUR).

Selle esindaja Andrii Tšernjak ütles, et Venemaa kavatseb paigutada umbes 90 Põhja-Korea sõjaväelasest koosneva raketiüksuse Voroneži oblastisse, Venemaa 112. raketibrigaadi koosseisu. Põhja-Korea üksuse käsutuses oleks väidetavalt 120 ballistilist raketti ja kuus raketiheitjat.

Ukrainal on tõsine puudus kaasaegsetest õhutõrjesüsteemidest ning Venemaa on püüdnud seda ära kasutada, suurendades rünnakuid ballistiliste rakettidega, mida on püüdurrakettide nappuse käes vaevleval Ukrainal eriti keeruline alla tulistada.

Venemaa on alates 2023. aasta lõpust tulistanud Ukraina pihta kümneid Põhja-Korea ballistilisi rakette, kuid Põhja-Korea raketivägede otsene paigutamine Venemaale tähendaks Moskva ja Pyongyangi niigi ulatusliku sõjalise koostöö uut taset, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Vene õhurünnak tabas Zaporižžjas lastehaigla territooriumi

Vene õhurünnak tabas teisipäeva õhtul Zaporižžja piirkondliku kliinilise lastehaigla territooriumi, vahendas Ukrinform Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Ivan Fedorovi postitust Telegramis.

"Vaenlane ründas regionaalse kliinilise lastehaigla territooriumi. Õnneks olid kõik lapsed ja meditsiinipersonal õhuhäire väljakuulutamise ajal varjendis. Ohvreid ei olnud," kirjutas Fedorov.

Rünnak kahjustas haigla fassaadi ja purustas aknad.

Nagu Ukrinform varem teatas, ründasid Venemaa väed teisipäeva varahommikul Zaporižžjat, kahjustades kohaliku ettevõtte taristut.

Venemaa heitis juulis Ukrainale üle 8300 liugpommi

Vene väed heitsid juulis Ukrainale üle 8300 liugpommi, mis on kõigi aegade suurim ühe kuu jooksul registreeritud arv, teatas Ukraina kaitseministeerium teisipäeval peastaabi andmetele viidates.

Seda sageli ebatäpset, kuid laastavat relva, mille vastu Ukrainal puudub tõhus vastumeede, kasutatakse mitte üksnes rindejoone sõjaliste sihtmärkide vastu, vaid üha sagedamini ka eemal asuvate suhteliselt turvaliste linnade elurajoonide vastu, mille tagajärjel suureneb tsiviilohvrite arv.

Ministeeriumi andmeil heitis Venemaa Ukrainale juunis 8266 liugpommi.

Vene juhitavad pommid, mida Ukrainas nimetatakse ka KAB-ideks (Kerovana Aviabomba), on ümber ehitatud lennukipommid mis on varustatud aerodünaamiliste kandepindade ja täppisjuhtimissüsteemidega ning vallandatakse lennukitelt sihtmärgi suunas.

Erinevalt traditsioonilistest pommidest suudavad liugpommid lennata kümneid kilomeetreid, mis võimaldab Vene sõjalennukitel – tavaliselt Su-34-l – saata need teele kaugemalt, väljaspool Ukraina õhutõrje või hävituslennukite tegevusulatust.

Ukraina kaitsevägi neutraliseeris juulis droonidega 30 000 vaenlast

Ukraina kaitsevägi neutraliseeris juulis ainuüksi droonide abil üle 30 000 Venemaa sõjaväelase, ütles president Volodõmõr Zelenski oma teisipäevaõhtuses videpöördumises.

Presidendi sõnul oli ta saanud Ukraina julgeolekuteenistuselt (SBU) aruande ja kiitis heaks uued operatsioonid.

"Täna andis Oleksandr Poklad (SBU juhi kohusetäitja) ülevaate juulis saavutatust. Määrasime kindlaks augusti prioriteedid. Olen tänulik SBU-le tugevate positsioonide eest. Täna andis kaitseministeerium ülevaate juulis rindel Venemaale tekitatud kaotustest. Julgeolekuteenistuse Alfa-üksus on edukate sihtmärkide tabamiste poolest esikohal. Nemad olid kõige edukamad. Hästi tehtud!" kiitis Zelenski.

"Kokkuvõttes hävitasid juulis kõik meie rindeüksused 30 272 venelast – just droonide abil. See arv hõlmab nii tapetuid kui ka raskelt haavatud. Ja see arv hõlmab ainult juhtumeid, mille kohta on olemas selged videotõendid," ütles Zelenski.

Ta rõhutas, et lahinguväljal püsib suundumus muutumatuna: Venemaa kaotab iga kuu umbes 30 000 sõdurit.

"Meie armee ja kõik Ukraina kaitse- ja julgeolekujõudude üksused saavad veelgi rohkem droone," kinnitas president.

Ukraina teatel ründas SBU 40-päevase operatsiooni jooksul enam kui 100 strateegilist sihtmärki sügaval Venemaa territooriumil ja ajutiselt okupeeritud aladel, samuti enam kui 21 000 sihtmärki rindejoonel.

Zelenski: Ukraina on valmis läbirääkimisteks kõigis formaatides

Ukraina on valmis läbirääkimisteks kõigis võimalikes formaatides ja loodab, et Ameerika Ühendriigid võtavad augustis aktiivse rolli, ütles president Volodõmõr Zelenski oma teisipäevaõhtuses videopöördumises.

President märkis, et Ukraina jätkab tihedat koostööd USA-ga.

"Esiteks kohtumine läbirääkimiste teemal – eelkõige meie koostöö Ühendriikidega. Oleme iga päev kontaktis president Trumpi saadikutega, ja see on oluline. Washingtonis toimunud kohtumisel arutasime, kuidas luua uusi tingimusi, mis võimaldaksid tõelist diplomaatiat," rääkis Zelenski.

"Me töötame selle nimel, et see kõik teoks saaks. (Kõrõlo) Budanov, (Rustem) Umerov, (Davõd) Arahhamija ja (Serhi) Kõslõtsja esitasid aruanded – igaüks oma läbirääkimiste suuna kohta – selle kohta, kus me praegu läbirääkimistel seisame ja mis toimub Moskvas seoses suhtumisega läbirääkimistesse. "Oleme valmis kohtuma mis tahes formaadis vormis ja ootame, et (Steve) Witkoff ja (Jared) Kushner hakkaksid nüüd, augustis, aktiivselt tegutsema," ütles Zelenski.

President lisas, et Ukraina teeb koostööd ka teiste rahvusvaheliste partneritega, eelkõige Pärsia lahe piirkonna riikidega, kes võivad toetada nii diplomaatilisi jõupingutusi kui ka Ukraina julgeolekuvajadusi.

"Me ei avalikusta seda veel – ei mingeid detaile. Me ei saa kõike avaldada. Oleme oma partneritele tänulikud tulemuste saavutamise eest," ütles Zelenski.

USA välisminister Marco Rubio on öelnud, et Washington kavatseb tõhustada jõupingutusi rahumeelse lahenduse saavutamiseks Ukrainas.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 452 880 (+1130);

- tankid 12 242 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 25 084 (+5);

- suurtükisüsteemid 47 396 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2002 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1 540 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2134 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 444 455 (+1715);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 130 266 (+449);

- eritehnika 4495 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.