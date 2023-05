NATO saadab Kosovosse lisavägesid

NATO teatas teisipäeval, et saadab Kosovosse täiendavad üksused. Esmaspäeval sai kokkupõrgetes serblastest meeleavaldajatega viga umbes 30 NATO rahuvalvemissiooni sõdurit.

"NATO lisavägede paigutamine Kosovosse on mõistlik meede tagamaks, et KFOR-il oleks seal võimekus, et tagada julgeolekut vastavalt meie ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadile," ütles NATO Napoli ühendväejuhatuse ülem Stuart Munsch.

Kosovos sai umbes 30 NATO rahuvalvajat kokkupõrgetes protestivate serblastega vigastada, teatas esmaspäeval NATO juhitud rahuvalvemissioon Kosovos (KFOR).

Kosovo põhjaosas elav serblaste kogukond keeldub Kosovo võimudele allumast. Sügisel lõpetasid nad osalemise Kosovo politsei ja kohtuvõimu töös ning boikoteerisid hiljutisi kohalike omavalitsuste valimisi.

Serbia nõuab Kosovos elavatele serblastele suuremat autonoomiat. Põhja-Kosovos elab ligikaudu 50 000 serblast.

Itaalias Napolis asuv ühendväejuhatus vastutab liikumisvabaduse tagamise eest maailma meredel. See vastutab ka Lõuna-Euroopa ja Vahemere piirkonna kaitse eest.