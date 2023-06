Türgi saadab NATO palvel oma sõdurid Kosovosse appi

NATO palus Türgit appi alliansi rahuvalveüksuse KFOR jõududele, et aidata Kosovo põhjaosas puhkenud rahutusi rahustada, vahendas Reuters.

Türgi kaitseministeeriumi teatel saadab riik oma üksuse Kosovosse pühapäeval ja esmaspäeval. Ministeerium kutsus samas Kosovos osapooli üles vaoshoitusele ja konstruktiivsele dialoogile, et lahendada kriis, mis Ankara hinnangul võib kahjustada julgeolekut ja stabiilsust regioonis.

"Meie määratud üksused on plaanitud saata Kosovosse 4. kuni 5. juunil," märkis ministeerium.

Poliitiline kriis Kosovo põhjaosas muutus vägivaldseks, kui serblaste enamuse linnades astusid ametisse etnilistest albaanlastest linnapead. Serblaste enamus oli eelnevalt aprillis toimunud kohalikke valimisi boikoteerinud, mis võimaldas etnilised albaanlased ametisse valida.

Käesoleva nädala esmaspäeval sai protestides vigastada 30 NATO rahuvalvajat ja 52 serblast.

Rahutuste tõttu teatas NATO, et saadab Kosovosse rahuvalvajaid juurde lisaks 700 sõjaväelasele, kes on sinna juba teel. Siiani on olnud NATO-l Kosovos 4000 rahuvalvajat.