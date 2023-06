Haapsalu raekoja muuseum taasavati kahe näitusega

Haapsalu raekoja muuseum on pärast kolme kuud taas külastajatele avatud. Näha saab kahte uut näitust, mis käsitlevad nii Läänemaa rahvarõivaid kui ka rahvuslikke motiive moodsas rõivastuses.

Näitusel "Pulmas, talgutel ja kõrtsis" on vähemalt üks komplekt rahvarõivaid igast ajaloolisest Läänemaa kihelkonnast ehk ka aladelt, mis on nüüd Pärnu- või Raplamaa koosseisus.

Näitus keskendub 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse rahvarõivastele. Selle idee tõukus 2020. aastal ilmunud Läänemaa rahvarõivaste raamatust, mille koostas Larissa Mandeli juhitud autorite kollektiiv. Palju näitusel olevat pärineb inimeste erakogust ja pole varem vaatamiseks väljas olnud.

Rahvarõivaste kadumine igapäevasest kasutusest oli Läänemaal piirkonniti erinev.

"Kui rahvarõivas üldiselt hakkas kaduma igapäevasest kasutusest 19. sajandi lõpus, siis on teada, et Lihula ümbruskonnas kanti rahvarõivaid veel ka 20. sajandi alguses ning Vormsi saarel kanti rahvarõivaid kuni teise maailmasõjani," rääkis näituse "Pulmas, talgutel ja kõrtsis" kuraator Kadri Laur.

Teise Haapsalu raekojas avatud näituse, mis kannab nime "Rahvuslik moelava", pani Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kogu põhjal kokku ERM-i peavarahoidja Riina Reinvelt. Seal näeb, kuidas on Läänemaaga seotud rahvuslikud motiivid jõudnud moodsamasse rõivastusse.

Rahvuslike motiivide kasutamine moes on käinud viimase sajandi jooksul tõusude ja mõõnadega kogu Eestis ja seda ka viimastel kümnenditel. Näiteks oli rahvuslikus moes ikaldus 1990-ndatel, mil eestlastele avanes läänepoolne maailm. 2000-ndate alguses selle populaarsus aga taas kasvas.

"Siin ma ütleks, et on väga palju (tähtsust) eeskujudel ehk kui Eesti riigitegelased, tuntud inimesed hakkasid kandma rahvuslikust ornamentikast inspireeritud rõivastust, siis jõudis see ka laiematesse massidesse," ütles Reinvelt.

Mõlemad näitused on Haapsalu raekojas avatud järgmise aasta jaanuarini.