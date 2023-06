Ester Pajusoo võtab Draamateatris väiksema koormuse

Draamateatri näitleja Ester Pajusoo, kes on mänginud teatris 64 aastat ja teinud üle 125 rolli, võtab teatris väiksema koormuse, teatas Draamateater sotsiaalmeediapostituses. Varasemas postituses teatas teater, et Pajusoo läheb pensionile.

"Ester Pajusoo on Eesti teatri kõige helgem inimene, pisike naine, kes on hingelt nii suur, et täidab ka kõige suurema lava. Aitäh Draamateatrile kingitud aja ja hetkede eest," kirjutati postituses.

"Ester tõmbub aktiivsest näitlejatööst veidi tagasi, ent jätkab näitlemist Draamateatri koosseisus," märgiti postituses.

88-aastane Pajusoo lõpetas 1953. aastal Tallinna 1. töölisnoorte keskkooli ja 1957. aastal Draamateatri õppestuudio.

Ta töötas aastatel 1950–1958 kompvekipakkijana ja on olnud aastast 1958 Eesti Draamateatri näitleja. Pajusoo on mänginud kuuldemängudes ("Tuhkatriinu", 1960; "Meisterdetektiiv Blomkvist", 1962; "Sõja jalus", 1987), telelavastustes ("Südamevalu", 1964; lastesari "Nõiakivi", 1979; "Linnapea ehk Hirmu põhivormid", 1998) ja filmides ("Näitleja Joller", 1960, Eesti Telefilm; "Kinnunen", 2007, Ruut; "Põrgu ekspress", 2010, Balti Filmi- ja Meediakool), dubleerinud tegelasi animafilmides.

2004. aastal sai Pajusoo Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja 2011. aastal Eesti Näitlejate Liidu aastapreemia.