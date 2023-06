Bolt tõstis juhtidele komisjonitasu ja kliendile hinda

Bolt tõstis juunist sõiduteenuse osutajatele vahendustasu viie protsendi võrra – senise 20 protsendi asemel on see nüüd 25 protsenti. Juhtidele vahe kompenseerimiseks tõstis sõidujagamisteenuse platvorm sama palju ka sõiduhinda kliendile.

Hinnatõusu eesmärk on tagada juhtidele "maksimaalne kasu", ütles Bolti pressiesindaja Liisi Maria Muuli.

"Kõrgem vahendustasu annab meile võimaluse investeerida teenuse kvaliteeti ja tagada vajalik tellimuste voog. Saame selle tagada prioriseerides investeeringutes nõudlust, kampaaniad ja juhtidele suunatud boonuseid," ütles Muuli.

"Vahendustasu on 25 protsenti kõigis Baltimaades ja paljudes teistes Euroopa linnades. Näeme, et see on toonud kaasa parema nõudluse ja pakkumise tasakaalu, mis on aidanud tagada kvaliteetsema ja paremini kättesaadava teenuse," rääkis Muuli.

Et kompenseerida vahendustasu tõusust tulenevaid muutusi juhtide sissetulekutes, tõusid klientidele taksoteenuse baashinnad viis protsenti kõigis kategooriates, välja arvatud "Premium" ja "XL".

Bolti väitel on nad muutunud majanduskeskkonna tõttu olukorras, kus ei ole võimalik muutumatute hindadega kvaliteetset teenust pakkuda. "Hinnatõus parandab sõitjate kogemust tervikuna – kui teenuse pakkujad saavad vääriliselt tasustatud, suurendab see sõitude arvu ning muudab teenuse klientidele veelgi kättesaadavamaks," lubas Muuli.

Eesti tehnoloogiaettevõte Bolt pakub liikuvusteenuseid Bolti mobiilirakenduse (taksod, elektritõukerattad, elektrirattad ja autorent) ja toidu tellimise teenuseid Bolt Foodi mobiilirakenduse kaudu.

2023. aasta veebruari seisuga tegutseb Bolt 45 riigis ja 400 linnas Euroopas, Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Wikipedia andmetel on Bolti platvormil on üle 100 miljoni kasutaja.