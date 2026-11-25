Läänemeremaade ilmale on talvist hõngu andmas tugevnev kõrgrõhuala, mille serva mööda on põhjalaiuste külm liikvele pääsenud. Kontrastiks on Euroopa läänetiib, eeskätt Briti saared, kuhu jõuavad marutuuled ja kallab alla vihma.

Põhjuseks väge täis Atland, mis toidab tsükloneid tormise energiaga. Lähipäevil jääme meie sellest möllust puutumata, oleme hoopis rahuliku ja ilusa ilmaga kõrgrõhkkonna ootel.

Eeloleval ööl ja hommikul kandub Venemaad katva madalrõhkkonna servast meile kitsa vööndina üürikesi lume- ja lörtsihooge, rannikul poetab sekka ka vihma. Samal ajal püsib Skandinaavias võimsana kõrgrõhuala, laieneb päeval üle Läänemere ja kehtestab oma ülekaalu. Virumaa poolt alates taevas selgineb ja päike pääseb välja. Öö on napilt miinuses, päev nulli lähedane, õhtu poole langeb kiiresti miinusesse ja muudab märjad teepinnad jäiseks.

Reedel laiendab kõrgrõhuala valdusi ida poole ja saab Eesti ilma ainuvalitsejaks. Öö on laialdaselt selge taevaga, päeval lisandub küll Virumaale ja Peipsi äärde pilvi, aga needki sadu ei anna. Õhutemperatuur langeb öösel -5 kraadi ümbrusse, päev jääb samuti kraad-kaks miinusesse, vaid põhjakaare tuulele avatud rannikul on ööpäevaringselt pisut üle 0 °C.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, lörtsi ja ka vihma ning seda eelkõige Viru- ja ka Harjumaal. Puhub põhjakaare tuul 3–9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1, rannikul kuni +3 °C. Teedel on libeduseoht.

Hommik on pilves selgimistega. Eesti idaservas sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3–8, rannikul puhanguti 12, Soome lahe ääres 14 m/s. Õhutemperatuur on -1..+1, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel püsib libeduseoht.

Neljapäeva ennelõunal sajab Kagu-Eestis ja Peipsi ääres kohati vähest lund ja lörtsi. Virumaal tõmbub siis juba taevas selgeks. Päeva peale tuleb kõikjal päike välja ja ilm on sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3 °C, pärastlõunal langeb sisemaal nii õhus kui ka teedel alla nulli ja libeduseoht on suur.

Reedest alates on ilm kõrgrõhkkonna päralt ja sajuta. Öösiti jahtub õhk -5 kraadi ümbrusse ja jääb ka päeval napilt miinusesse. Pühapäeval annab tugevnev edelatuul märku madalrõhkondade survest. Kas esmaspäevaks ka sadu jõuab – see ei ole veel päris kindel.

Neljapäeval muutub morn novembripäev kirkaks ja ka reedel pakub päike silmarõõmu.