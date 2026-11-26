Otepääl räägitakse lumest kui valgest kullast, mistõttu ka Tehvandi suusakeskuses käivitatakse kümme lumekahurit. Kuid kuna tänavused suurvõistlused vajavad hoolikat ettevalmistust, siis juba paar päeva on Tehvandil kunstlund toodetud erijuhtumite jaoks ehitatud seadmega.

"Kui aastal 2020 ilmataat meie vastu jälle nii lahke ei olnud ja külmakraade ei andnud ja võistlus tuli lume puudumisel ära jätta ehk lükati edasi teise kohta, siis peale seda soetasime lumekonteineri, millega on võimalik lund toota ka plusskraadidega. See on küll väga energiakulukas tootmine, aga kui muid variante ei ole, siis on see suureks abiks," lausus Tehvandi lumemölder Tiit Tammemäe.

Otepää lülitati neljapäeval esimesena sisse lumekahurid tuubimäel, sest lumetootmiseks tahetakse ära kasutada maksimaalselt igat miinuskaraadi perioodi.

"Nüüd on esimesed viisakad miinuskraadid. Oluline on see, et oleks ööpäevaringselt miinus, et me ei peaks vahepeal kahureid välja lülitama. Meil on vaja teha 15 miljonit liitrit lund. Laias laastus on nii, et kui väljas on miinus 10, siis me suudame selle nelja-viie ööpäevaga ära teha. Aga kui meil on miinus kolm või miinus neli, siis meil läheb võib-olla kaks nädalat sellega. Mida külmem, seda parem tootlikkus ja seda kiiremini me saame (lund) teha ja kulub vähem energiat ka," rääkis Otepää lumemölder Siim Kalda.