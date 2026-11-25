See alampalga statistika teema ei ole päris mustvalge – me vist ei saagi päris täpselt öelda, kui palju on näiteks neid, kes alampalka saavad. Miks?

Meil väga värsket informatsiooni sellest ei ole. Seda on püütud ajalooliselt kokku lugeda, aga maksuamet, kes meil võib-olla kõige targem on, tegelikult teab, kellele makstakse võib-olla alla selle miinimumpalga või miinimumpalka. Kui palju nad päriselt tööd teevad, seda me tegelikult täpselt ei tea – mitu tundi seda tööd on tehtud.

Näiteks on väikeettevõtjad, kes maksavad endale miinimumpalka selleks, et saada sotsiaalseid kindlustusi ja siis võtavad dividende?

See on veel omaette küsimus, et tõenäoliselt kõik need umbes 20 000 pluss inimest päriselt miinimumpalga eest ei tööta– neil on veel mingisugused sissetulekud sinna lisaks.

Kes need inimesed on, kus nad elavad ja mis tööd nad teevad, kes saavad päriselt seda miinimumpalka, mis nüüd tõuseb napilt 1000 euroni?

Statistika näitab, et need on pigem sellised majanduslikult kehvemal järel maakonnad, võib-olla ennekõike Ida-Virumaa, mis selle poolest silma paistab, et miinimumpalga teenijaid on seal võib-olla suhteliselt enam kui mõnes teises maakonnas. Tallinnas ja Harjumaal on seda raske ette kujutada.

Aga mis valdkonnas?

Valdavalt on need sellised lihtsamad tööd – see on kõige ühendavam termin –, aga teenindusvaldkond ja natuke vähem võib-olla tööstus.

Statistika näitab, et noortel on järjest raskem tööd leida. Kas kõrgem alampalk seda probleemi ei süvenda?

Ma arvan, et see noorte töötuse probleem päris sellest miinimumpalgast tingitud ei ole. Võib-olla selle miinimumpalga puhul on minu enda jaoks kõige tähtsam see, mis on Eesti suurim vara – see on ikkagi Eesti inimesed. Me ei peakski võib-olla sellise väga madala hinnaga müüma ennast tööturul.

Suures pildis, keda see ilmselgelt mõjutab, on ka needsamad väikeettevõtjad, keda me siin mõnes mõttes kritiseerime, et justkui nad panevad midagi endale kuskilt teisest taskust, millest nad elavad. Kuid eks nende jaoks on see miinimumpalga maksmine viis, kuidas saada erinevaid sotsiaalkindlustushüvitisi. Kui see miinimumpalk peaks tõusma kuhugi, mis on nende jaoks juba liiga palju, sellisel juhul nad võib-olla jääksid meil sellest sotsiaalkaitsesüsteemist välja.

Kui neid miinimumpalga saajaid on nii vähe, siis milleks on üldse vaja määrata, mis on miinimumpalk? Kas see oleks üldse mõistlikum ära kaotada või muuta kuidagi teistmoodi?

Väga palju maailma riike on seda teed läinud, et see miinimumpalk eksisteerib ja siin ongi kaks aspekti. Üks on võib-olla lihtsalt see, et tagada mingisugune maksude laekumine, et sellega liialt palju ei susserdataks. Teine on see, et tõesti mingisugune elatusmiinimum peaks olema tagatud. Need päris inimesed, kes seda miinimumpalka saavad, ei ole ju need, kes valjuhäälselt läheksid ise endale palka juurde nõudma, oleksid tööturul ja saaksid valida kümnete pakkumiste seast.

Kas tegelikult võib olla ka olukord, et inimene, kes hetkel saabki päriselt seda miinimumpalka, kui ta sellest tööst ilma jääb, siis järgmine palk on kordades suurem juba?

See võib tõepoolest nii olla, sest elu on näidanud, et Eestis suuremad koondamised madalapalgalistes ettevõtetes on sageli toonud nendele töötajatele, kes seal töötasid, järgmise töökoha, kus makstakse paremini.