Väljaanne Dialog.ua vahendab, et Ukraina kasutas esimest korda lahinguolukorras laserõhutõrjesüsteemi, et hävitada Venemaa reaktiivmootoriga ründedroon Geran.

Vene drooni hävitas Ukraina kaitsetööstusettevõtte Carmin Sky välja töötatud laserõhutõrjesüsteem Blysk. Süsteem kaitses üht kriitilise tähtsusega taristuobjekti. Ukraina avaldas juhtunust ka videomaterjali.

Flash: Laser air defense systems "Blysk" from the company Carmin Sky demonstrate the first results in combat conditions. A combat laser that was installed to protect a critical infrastructure facility shot down a Geran jet drone for the first time. https://t.co/IV5yxClSpB — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) November 25, 2026

Ukraina presidendi kaitsetehnoloogia nõunik Serhi Beskrestnov ütles, et tegemist on esimese juhtumiga, kus reaktiivmootoriga Geran-tüüpi ründedroon hävitati lahingulaseriga. Beskrestnovi sõnul katsetatakse süsteeme praegu kriitilise taristu kaitsmisel. Masstootmine pole veel alanud.

Seega võivad laserrelvad tulevikus pakkuda täiendavat kaitset Venemaa droonirünnakute vastu, kuid sellised süsteemid on alles katsetamisjärgus.