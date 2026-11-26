Kuigi valitsuse kavandatav kõrgete energiahindade kompenseerimine on ideena õige, siis teostus tähendab seda, et enamik inimesi jääb sellest leevendusskeemist välja, ütles "Esimese stuudio" energeetikadebatis energeetikaminister Erkki Keldoga (Reformierakond) Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu ütles, et kui võrrelda plaanitavaid kompensatsioonimeetmeid elektri-, gaasi- ja kaugküttehinnale tänavu kehtima hakanud uute tasudega ja maksutõusudega energiakandjatele, siis viimased on olnud suuremad, kui see raha, mis pannakse leevendusmeetmetesse.

Keldo polnud nõus, märkides, et meetmesse suunatakse 67 miljonit eurot ning et võrgutasude tõusu puhul peab arvestama, et see raha läheb investeeringuteks võrkudesse ja varustuskindlusse, et elektrivarustus üle Eesti olemas oleks.

Reinsalu märkis, et näiteks hinnaleevendamise meetmed on tema hinnangul mikroskoopilised, kui arvestada küttehinna tõusu ning prognoositavat elektrihinna tõusu.

"Me peame arvestama seda, et kaugküttehind tõuseb Tallinnas, tõuseb Pärnus ja see jääb üles alla selle (meetmetes kavandatud piiri) 110 euro megavatt-tunni kohta. Nendele inimestele mitte mingisugust leevendust tegelikkuses ei ole," lausus ta.

"Enamik inimesi on nendest leevendusskeemidest väljas. Ma oleksin eelistanud pigem seda skeemi, et ajutiselt ka energiakandjate maksukoormust leevendada. Siis oleks olnud inimeste toimetuleku mõttes, kes oma eluaseme küttearveid maksavad, mõju suurem, oleks puudutanud ka laiemalt," lisas Reinsalu.

Keldo sõnul näitavad seni tehtud arvutused, et leevendusskeemi mõju ei saa olema väike.

"Võtame keskmise pere, kes elab korteris. Kui nendel kompenseerida näiteks 100 või kuni 300 kilovati ulatuses võrgutasu sada protsenti, siis me räägime sisuliselt 30- protsendilisest arve vähenemisest, see on peaaegu kolmandik," lausus Keldo.

Küsimusele, miks kütte puhul ei kompenseeri riik ahikütet, vastas Keldo, et puidu hind on tõesti samuti tõusnud, kuid mitte nii palju kui gaasi hind.

Reinsalu märkis, et kui kodu kütmiseks kasutatakse elektrit, siis on keeruline ette kujutada, et elektri tarbimine jääb piiriks seatud 300 kilovati sisse. Ka kaugkütte puhul puudutavad meetmed tema sõnul "mikroskoopilisi" võrgupiirkondi.

"Teine küsimus puudutab gaasiga kütjaid. Me peame arvestama, et gaasiga kütjatel need arved võivad tulla, see sõltub eluaseme suurusest, sadu eurosid, aga antud juhul võrgutasu vähendamine on mõni protsent sellest lõpparvest," lausus ta.

Keldo sõnul ei saa kompensatsiooni sugugi üksikud majapidamised, kui arvesse võtta, et kaugkütte puhul on kõrge hinnaga hädas näiteks terve Narva linn.

Keldo lisas, et ei tasu ka arvata, et põlevkivijaamad oleksid kõrge hinna puhul need, mis hinna alla toovad.

"Ei tasu kuidagi müstifitseerida põlevkivienergiat. Põlevkivi ja põlevkivielekter on jätkuvalt olemas, aga lihtsalt mure on selles, et kui põlevkivijaamad pääsevad turule, siis see Eesti inimestele väga ei meeldi. Mitte sellepärast, et on tegu põlevkiviga, vaid sellepärast, et kahjuks siis hind on väga kõrge ja nii kõrget elektrihinda ei taha mitte ükski Eesti tarbija maksta," lausus ta.