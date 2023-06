Uus parvlaev tuleb senistest suurem ja jõuab suursaarte liinidele 2026

Riik on tellimas suursaarte vahele viiendat parvlaeva, mis peaks plaanide järgi hakkama reisijaid vedama 2026. aastal. Uus laev suudab võtta peale rohkem sõidukeid kui praegused suursaarte ja mandri vahel sõitvad parvlaevad ning on nullemissiooniga.

Riik on ette valmistamas uue parvlaeva ostu ning valminud on kontseptsioon, milline see olema hakkab. Tegu saab olema hübriidlaevaga, mis hakkab kütusena kasutama peamiselt elektrit ning vesinikku.

Uus laev saab olema mõnevõrra suurem, kui praegused neli uuena ostetud parvlaeva. Reisijaid võtab uus parvalev peale sama palju kui praegused ehk 700, sõidukeid aga 200 ehk 50 võrra rohkem.

Kuid see pole ainus, millega uus laev praegustest erinema hakkab. Transpordiameti parvlaeva projektijuht Valentin Bratkov ütles ERR-ile, et lisaks saab sellele olema kaks autotekki ning tegu on nullemissiooniga alusega.

"(Lisaks) energiaallikad on teised – akud, kütuseelemendid –, energiaefektiivsus on parem, senistest oluliselt keskkonnasõbralikum – laev on nullemissiooniga –, autonoomsuse tase kõrgem, vajalik tehnilise meeskonna arv väiksem ja nii edasi," loetles Bratkov.

Laev saab sõita nii Rohuküla-Heltermaa kui ka Virtsu-Kuivastu liinil.

Laeva projekteerimise ja ehitamise hange kuulutatakse välja tänavu teisel poolaastal, ütles Bratkov. Eesmärk on alus liinile tuua 2026. aastal.

"Kindlalt saab öelda, kui laev on valmis ja katsetustel. Kuid jah, selline plaan on, et 2026. aastal võiks laev minna liinile," lausus ta.

Bratkovi sõnul hakkab uus parvlaev kuuluma riigile.

TS Laevadele kuulub praegu neli uuemat laeva: Saaremaa ja mandri vahel sõidavad Tõll ja Piret, Hiiumaa ja mandri vahet Tiiu ja Leiger. Kõik neli alust mahutavad 700 reisijat ja 150 sõidukit ning alustasid reisijatevedu 2017. aastal.

Viies TS Laevade parvalev on teistest märksa vanem ja valmis 1971. aastal, Eestis alustas Regula suursaarte vahel sõite 1997.