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Seni on saartele jaanipäeva tähistama sõidetud vähem kui mullu

Eesti
Parvlaevad Piret (esiplaanil) ja Tõll Suurel väinal.
Parvlaevad Piret (esiplaanil) ja Tõll Suurel väinal. Autor/allikas: TS Laevad
Eesti

Igal aastal sõidab saartele jaanipühasid tähistama tuhandeid inimesi. Kuigi ka sel aastal on liine opereeriv TS Laevad pannud valmis lisalaevad, siis vähemalt seni on tung olnud väiksem kui mullu.

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveeri sõnul teeb regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga sõlmitud lepingu kohaselt lisareise parvlaev Regula, mis sõidab Virtsu-Kuivastu liinil ehk Saare- ja Muhumaa vahet.

"Regula tuleb liinile, kui näeme, et eelmisest laevast jäi maha vähemalt 40 sõidukit ning järgmine reis on välja müüdud," sõnas Randveer.

Rohuküla-Heltermaa liinil ehk Hiiumaale teevad vastavalt vajadusele lisareise põhilaevad Tiiu ja Leiger.

"Virtsu-Kuivastu liinile müüakse e-pileteid 70 protsendi ulatuses laeva mahutavusest ning Rohuküla-Heltermaa liinile 60 protsenti, mis tähendab, et kui e-piletid on välja müüdud, saab pileti üldjärjekorda osta sadamakassast," selgitas Randveer.

Neljapäevast kuni pühapäevani teenindati kahel liinil kokku 52 633 reisijat ja 22 814 sõidukit. Möödunud aastal olid samad näitajad 56 649 reisijat ja 23 350 sõidukit, niisiis oli samal perioodil reisijaid seitse ja sõidukeid kaks protsenti vähem.

Laupäeval, 20. juunil liikus saartele siiski tänavu seni kõige rohkem inimesi – Hiiumaale reisis 3172 inimest ning Saare- ja Muhumaale 7672 inimest.

Tõsi küll, eelmisel aastal sattusid kaks vaba päeva (23. ja 24. juuni) esmaspäevale ja teisipäevale, tänavu aga on esmaspäev tööpäev, olgugi, et lühendatud. Seega võib suurem tormijooks alles ees olla.

Regula alustas Saaremaa liinil lisareisidega neljapäeval, 18. juunil, ning tegi nädalavahetuse mõlemal päeval kaheksa lisareisi . Möödunud aastal tegi Regula samal perioodil 36 lisareisi.

"Ka parvlaev Regula reiside arv võrdluses eelmise aastaga indikeerib, et tihedamad tööpäevad on kindlasti täna [esmaspäeval] ja lähipäevil, eelkõige kolmapäeval, meil veel ees," sõnas Randveer.

Kuigi saartele pühadeks minek hajus tänavu viiele päevale, siis suurem tung mandrile tagasi on siiski kahel päeval, 24. ja 25. juunil. Niisiis tasub neil, kel e-piletit ostetud pole, arvestada pikema ooteajaga.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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