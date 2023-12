Riik otsib uue parvlaeva ehitajat

Plaanide järgi peaks parvlaev hakkama reisijaid vedama 2026. aastal. Tegu saab olema hübriidlaevaga, mis hakkab kütusena kasutama peamiselt elektrit ning vesinikku.

Laevaehitust rahastatakse Euroopa moderniseerimisfondist ja CO2 kvooditasu tuludest.

Laevaehituslepingu projekti järgi peab laev olema varustatud jõuseadmetega, mis töötavad vesinikkütuse elementidel, elektriakudel ja diiselgeneraatoritel, et võimaldada paindlikku, energiatõhusat ja keskkonnasõbralikku töötamist eri režiimidel.

Laeval peab olema kaks moodulitüüpi vesinikkütuseelemendiga töötavat seadet elektrienergia tootmiseks laeva pardal.

Ostja soovil peab laeval olema terviklik energiasalvestussüsteem, mille minimaalne koguenergia on 2100 kWh ja millel on pikk kasutusiga.

Riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma ütles, et eriliseks teeb uue laeva rohetehnoloogia kasutamise võimalused. "Laev peab saama liikuda null-emissiooni põhimõttel, kas kaldalt laetava elektri või vesinikkütuse toel," selgitas Laasma.

Ta lisas, et tänu uuenenud tehnoloogiatele ja uudsele korpuse disainile on uue parvlaeva energiakulu võrreldes eelmise põlvkonna parvlaevadega ligi 20 protsenti väiksem.

Parvlaeva projektijuht Valentin Bratkovi hinnangul saab parvlaeva energiaefektiivsust maksimeerida ka pardale planeeritud parvlaeva juhtimistehnoloogiate toel. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli mereakadeemia teadlastega luuakse parvlaevale ka digitaalse kaksiku prototüüp.

Bratkov selgitas, et uuele parvlaevale tuleb automaatne liikumis- ja otsustustugi, mis tähendab, et laev saab sõita sadamate vahel täisautonoomsel režiimil. "See ei tähenda, et parvlaev sõidaks meeskonnata, vaid erinevad töölõigud nagu näiteks navigeerimine, töö masinaruumis või klienditeeninduses, saavad olla täielikult isetöötavad," lausus Bratkov. Uuel parvlaeval on kavandatud valmisolek opereerida ka kaugjuhitavana.

Parvlaev on arendatud ristkasutatavaks nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil, kuid on esialgu planeeritud Virtsu-Kuivastu liini põhilaevaks, mis alustab plaanide kohaselt tööd 2026. aasta oktoobris.

Uuel parvlaeval on võime võtta peale ligi 20 protsenti rohkem autosid ehk kokku ligi 200 sõiduautot või 16 suurveokit koos 50 sõiduautoga. Sõitjate mugavuseks on laevale planeeritud pardarestoran koos kohapealse kambüüsiga. Samuti pood, laiendatud puhkeala ja kajutikohad meeskonna jaoks. Reisijaid mahub uue parvlaeva pardale 700.