Kultuuriminister koondas asekantsler Raudsepa

ERR-ile teadaolevalt võttis kunstide asekantsler Raudsepp teisipäeval vastu koondamise ettepaneku, mille järel viiakse kultuuriministeeriumis läbi struktuurimuudatus, kus kultuuriväärtuste asekantsleri alluvusse jäävad kunstide osakond ja kultuurivääruste osakond. Kultuuriväärtuste asekantslerina töötab praegu Merilin Piipuu.

Asekantsler Taaniel Raudsepp avaldas 2. juunil ERR-i kultuuriportaalis arvamusloo teatrite rahastamisest ja ka etenduskunstide tegevuskava ettepaneku 2023 kuni 2027, mis teatrimaailmas palju poleemikat tekitas.

Muuhulgas käis Raudsepp välja ettepaneku vähendada Vene Teatri 2024. aasta tegevusmahtu ja tõsta trupi töökoormus riigiteatrite keskmiseni (50 protsenti) ning suunata sõltuvalt tehtud valikutest 250 000 kuni 750 000 eurot täiendavalt erateatrite taotlusvooru. Samuti tuleks alustada ettevalmistusi Vene Teatri väiksemas mahus tegutsemiseks, tarvidusel teha muudatused nõukogus, kuulutada välja uus tegevjuhi konkurss, kui vaja leida väiksemad ruumid.

Esmaspäeval distantseerus kultuuriminister Heidy Purga asekantsleri seisukohtadest, nimetades seda ühe ametniku ideeks, mitte kultuuriministeeriumi seisukohaks.

"Meediale edastatud ettepanekuid, mis puudutavad Vene teatri küsimust, ei ole arutatud, ei ametkondlikult ega ka valdkonnasiseselt, see on ametniku arvamus, mis ei ole kindlasti poliitiline otsus," rääkis kultuuriminister Heidy Purga "Aktuaalsele kaamerale". "See on ametniku idee, see ei ole kultuuriministeeriumi ametlik seisukoht," lisas Purga.

Raudsepp selgitas sotsiaalmeedias, et esitas 2. juunil kultuuriministrile ettepaneku teatrivaldkonna tegevuskavaks 2023 kuni 2027, mille järel otsustas ta selle samal ajal ka avalikustada.

"Veendumus avalikustamise vajadusest tugineb senisel arutelude käigul ja viimasel kohtumisel väljaöeldul. Selle sammu tingivad kunstide valdkonna kõrgema riigiametniku vastutus ja minu isiklik eetika. Loodan, et ka kogu edasine arutelu toimub võimalikult palju avalikkuses," põhjendas ta.

Taaniel Raudsepast sai kultuuriministeeriumi kunstide valdkonna asekantsler 15. mail 2020. Enne seda töötas ta Tallinna Kunstihoone juhatajana. Kunstide asekantsler vastutas siiani arhitektuuri ja disaini, loomemajanduse, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, samuti kunsti- ning muusikavaldkonna arendamise eest.