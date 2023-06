USA võimud esitasid süüdistuse veel ühele krüptobörsile

SEC väitis süüdistuses, et Coinbase rikkus reegleid, mis nõuavad, et see peab end börsina registreerima ja olema föderaalameti järelevalve all. SEC esitas hagi Manhattani kohtusse.

Coinbase'i pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

SEC väidab, et Coinbase kauples krüptovaradega, mis olid tegelikult väärtpaberid ja oleks pidanud enne nende väljastamist olema registreeritud vastavates asutustes. Registreerimine hõlmab finantsaruannete esitamist, mille vaatavad läbi reguleerivad asutused.

"Me väidame, et Coinbase pakkus ebaseaduslikult börsi ja arvelduskoja tegevust," teatas SEC-i juht Gary Gensler.

Esmaspäeval esitas SEC maailma suurimale krüptobörsile Binance ja selle juhile Changpeng Zhaole 13 süüdistust. SEC süüdistab Binance'i mitmesugustes väärtpaberiseaduste rikkumistes.