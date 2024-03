Uus seadus korrastab krüptoettevõtete turgu

Veel 2021. aastal oli Eestisse registreeritud hinnanguliselt ligi pool kogu maailma krüptoteenuse pakkujatest ehk mitu tuhat ettevõtet. Rahapesu andmebüroo (RAB) on suutnud praeguseks nende arvu vähendada 50-ni.

Aga alles nüüd on saanud valmis eraldi seadus, mis korrastab krüptoettevõtete turgu.

"Muutub see, et nad lähevad nüüd päriselt finantsjärelevalve alla. Nad enne tegelesid ainult rahapesu tõkestamise nõuetega ja see on üks osa kogu sellest probleemistikust. Nad võtavad klientide vara vastu – kõige lihtsamas mõttes on nad nagu pangad, kes võtavad inimeste hoiuseid vastu ja teevad selle rahaga midagi. Nad peavad seda raha hoidma, neil peavad siis olema süsteemid olemas, et kuni inimene seda raha tagasi tahab saada, siis tal on midagi tagasi anda," kirjeldas rahapesu andmebüroo tegevjuht Matis Mäeker.

Lisaks finantskuritegevusele on Eestiski olnud krüptoäri pankrotistumist või kübervargusi, kus inimesed jäävad oma varast ilma. Just selle ärahoidmiseks on vaja finantsinspektsiooni järelevalvet, ütles Mäeker.

Karmistuvad tegevuse nõuded ja aruandlus. Trahvimäärad ulatuvad viie miljoni euroni, RAB sai rahapesu tõkestamise seaduse järgi karistada neid kuni 400 000 euroga.

"2025. aastal hakkab lube andma finantsinspektsioon ja need, kelle on praegu rahapesu andmebüroolt load, peavad täiendavad või uued load saama 2026. aastaks finantsinspektsioonilt. /.../ Kui need ettevõtted soovivad oma tegevust jätkata, siis täidavad vajalikud nõuded ja usun, et igaüks, kes seda tõsiselt võtab ja soovib teenust pakkuda, saab ka uue loa finantsinspektsioonilt," rääkis rahandusminister Mart Võrklaev.

Majandusanalüütik Peeter Koppeli hinnangul krüptoturu seadustamisega krüptoraha enda usaldusväärsus kuidagi ei tõuse, sest krüptoärist saavad kasu spekulandid.

"See on lihtsalt keskkonna korrastamise samm. See ei muuda mitte üheski kontekstis sisuliselt, minu jaoks vähemalt ja minu meelest ka sellise keskmise spekulandi, mitteinvestori jaoks, sest krüptoga ei ole võimalik investeerida. See on ainult spekuleerimine. See ainult muudab seda keskkonda veidikene paremaks, veidikene usaldusväärsemaks. Nagu mainitud, vähendab seda n-ö kerget halba lõhna. See mitte kuidagi ei valideeri krüptot kui kontseptsiooni," selgitas Redgate Wealthi investeeringute juht.