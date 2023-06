Eesti suure võlakirjaemissiooni intressiks kujunes 3,62 protsenti

"Investorite huvi valitsuse võlakirjade täiendava emissiooni vastu osutus eile väga suureks. Võlakirju soovis märkida 176 investorit enam kui nelja miljardi euro eest," teatas ministeerium kolmapäeval.

"Tänane turuolukord on sügisega võrreldes Eesti riigi võlakirjade jaoks mõnevõrra soodsam. Seda näitab ka enam kui kaheksa korda üle märgitud emissioon, mis on seniste Eesti riigi võlakirjade emissioonide rekord. Kuigi referentsintressimäär, mille suhtes võlakirju hinnastatakse, on eelmise aasta oktoobriga võrreldes samal tasemel, siis marginaalid on langenud. Kokkuvõttes tähendab see täiendavalt emiteeritud võlakirjade jaoks madalamat intressimäära," selgitas ministeerium.

Mullu oktoobris toimunud miljardi euro suuruse 10-aastase võlakirja kupongi intressimääraks kujunes neli protsenti. Kaks aastat varem emiteeritud 1,5 miljardi euro eest tuli toona maksta kupongi intressimäära 0,125 protsenti.

Võlakirjade müügist laekunud raha kasutab riik likviidsusreservi täiendamiseks ja aasta teises pooles üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks.

Võlakirjaemissiooni korraldasid Barclays, Erste Group ja Goldman Sachs Bank Europe.