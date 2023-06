NATO viib Saksamaa juhtimisel läbi ajaloo suurimad õhujõudude õppused

Õppusest nimega Air Defender 23 võtab osa 220 sõjalennumasinat 25 NATO ja partnerriigist. Õppustel on kavas operatiiv- ja taktikaline väljaõpe peamiselt Saksamaal, aga ka Tšehhis, Eestis ja Lätis.

USA suursaadik Saksamaal Amy Gutmann ütles, et ehkki õppused on puhtalt kaitseiseloomuga, saadetakse nendega sõnum riikidele nagu Venemaa.

Saksa õhujõudude kindral Ingo Gerhartz ütles, et õppus kavandati 2018. aastal osana vastusest Krimmi annekteerimisele, kuid rõhutas, et see ei ole suunatud kellegi vastu. "Me oleme kaitseallianss ja nii on ka õppused kavandatud," Gerhartz

USA õhurahvuskaardi direktor kindral Michael Loh ütles, et NATO kohustused on "pöördepunktis". "Kogu maailma strateegilisel maastikul on palju muutunud, eriti siin Euroopas," ütles Loh.

"Need õppused keskenduvad Ühendriikide alalise Euroopa kohaloleku täiendamisele ning väljaõppele laiemas ulatuses kui harilikult sel mandril korda saadetakse," lisas Loh.

Gutmann ütles, et ehkki praegu ei ole plaane Air Defender korduvaks muuta, loodab ta siiski, et see ei jää viimaseks.

Gerhartz kinnitas, et õppuste korraldajad teevad kõik, et mitte häirida tsiviillennuliiklust Saksamaal, kus mõnel liidumaal algab koolides suvevaheaeg.