Politsei tühistas kremlimeelse aktivisti Eesti elamisloa

"Koostöö Venemaa Föderatsiooni mõjutustegevuse võrgustiku liikmetega ning lõhestuspoliitika elluviimine toob endaga kaasa tõsised tagajärjed. Ennetamaks sellisest tegevusest lähtuvat ohtu ja tõkestamaks tulevikus võimalikke süütegusid, tühistas politsei- ja piirivalveamet täna, 8. juunil 2023 kaitsepolitsei ettepanekul Zoja Paljamari Eesti elamisloa ning talle kehtestati kümneks aastaks Schengenisse sisenemise keeld. Kodakondsusetu Paljamar viibib hetkel Venemaa Föderatsioonis," teatas kaitsepolitseiamet.

Amet selgitas, et elamisluba tühistatakse julgeolekukaalutlustel, kui on alust näha ohtu põhiseaduslikule korrale ja tõkestamaks tulevikus võimalikke süütegusid.

"Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht. Oleme korduvalt kutsunud Eestis elavaid inimesi sellises mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma," lisas kaitsepolitseiamet.