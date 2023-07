Läänemets Toomist: agressorriigis käimine on rangelt ebasoovitav

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles eurosaadik Yana Toomi (KE) Venemaal käiku kommenteerides, et agressorriigis käimine on taunitav ja rangelt ebasoovitav.

"8. juunil 2023 tühistas PPA Kaitsepolitseiameti ettepanekul Zoja Paljamari Eesti elamisloa ning talle kehtestati kümneks aastaks Schengenisse sisenemise keeld. Ja siis, samal ajal kui rõhutame, et Euroopa Liit peab ühtsena seisma Venemaale vastu ning tahame kehtestada karmimaid sanktsioone, panna agressorriiki oma tegude eest vastutama ja Ukraina ülesehitamise eest maksma, läheb Eesti europarlamendi saadik sisuliselt turismireisile Venemaale," kommenteeris Läänemets ERR-ile.

"Kui Venemaa kodanikele kehtivad sanktsioonidest tulenevad ranged piirangud, mille tõttu ei ole neil Eestisse asja, siis paneme südamele ka kõigile vastassuunas liiklejatele, et Venemaale ei tasu minna. Välisministeerium soovitab tungivalt Venemaale mitte reisida ning seda ka inimestel, kes harjunud näiteks Narvast üle piiri poes käima või muid igapäevatoimetusi tegema," rõhutas minister.

"Niisiis on ammu ilmselge, et agressorriigis käimine on taunitav ja rangelt ebasoovitav. Kuid jälle ei suuda üks Keskerakonna poliitik oma Venemaa armastust kuidagi taltsutada ega riiklikke soovitusi järgida," sõnas Läänemets.

"Tähtsust jääb veel ülegi, sest üle piiri "ära käia" ei saanud ju vaikselt, vaid kõige taustal on Yana Toomil vaja mõnitada ja kahtlusi külvata ka Eesti julgeolekuasutuste ja nende tehtud otsuste suunas," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul võib küll püüda mõista perekondlikke põhjuseid, mida Yana Toom on Venemaal käigu põhjusena välja toonud, aga Eestist välja saadetud kremlimeelse aktivistiga kohtumiseks ei ole mingit vabandust.

"Keskerakonna siseheitlustest saime eile kõik lugeda. Laenan siin ühe ajakirjaniku mõtet, et tähelepanuväärne on asjaolu, et Keskerakonnas tekkis esimest korda tüli raha pärast siis kui tegemist oli seadusliku ja läbipaistva annetusega. Kõikvõimalikud korruptiivsed ja varjatud annetused pole ju enne küsimusi tekitanud. Tahaksin loota, et küll rahastamisest tõukunud, aga siiski suuremat sorti siseheitluse ajal otsustab Keskerakond ära ka selle, kummal pool piiri oma südames ollakse ning kelle eest päriselt seistakse kui abi vaja," ütles Läänemets veel.

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (KE) käis sel hiljuti Venemaal, kus külastas Eestist välja saadetud kremlimeelset aktivisti Zoja Paljamari. ERR-ile ütles Toom, et külastas Venemaal oma õde.