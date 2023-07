Yana Toom käis Venemaal ja külastas Eestist välja saadetud aktivisti

"Olukord on keeruline, aga inimestel on perekondlikud suhted, inimestel on elu, inimestel on probleemid, mida tuleb vahest lahendada. Ja selleks peab vahest kokku saama. Võib-olla ka Põhja-Koreas on mõnel sugulane. Ma käisin seal üheks päevaks. Ma tulin hommikul ja tulin tagasi õhtul. Ega ma seda sõitu ei nautinud, aga ega mul pääsu pole, nagu ka paljudel teistel," kommenteeris Toom.

Sotsiaalmeedias kirjutas Toom, et kohtus ka Zoja Paljamariga, kelle elamisloa kapo juuni algul tühistas. Toomi teatel viis ta Paljamarile ravimeid ning tema väitel ei julge ravi vajav naine Vene meedikute poole pöörduda.

Toomi sõnul õnnestus tal Peterburis ja selle lähistel käies lisaks kauaaegsele sõbrannale kohtuda ka Paljamariga, kellele viis tolle elukaaslase saadud koti vajalike asjade ja ravimitega.

"Nüüd ma tean, millised on Zoja kroonilised haigused, mispärast on tekkinud invaliidsus ja mis kuupäevaks oli talle määratud operatsioon Eestis," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

Toom märkis, et ei tea, kuidas tagada Paljamarile meditsiiniline abi Venemaal ning tema väitel kasutaks Eesti võimud seda, kui Paljamar pöördub Vene võimude poole, selleks, et esitada seda kui tõendit naise sidemetest Vene võimudega ning tembeldada ta putinistiks.

"Nii et Zoja kannatab. Paanikahooge ravib teega, astmat veel järele jäänud ravimitega, mis olid Eestist ostetud. Operatsioonist püüab mitte mõelda. See eest mõtleb kogu aeg kohtuistungi peale. Ja tahab väga koju," kirjutas Toom.

"Nii et laulu- ja tantsupidu ei näinud ei mina ega tema, kahjuks. Meil on oma tantsud – ühiskondlik-õiguslik hopakk," lõpetas Toom oma postituse.

Politsei tühistas kuu aega tagasi kaitsepolitseiameti ettepanekul kremlimeelse aktivisti Zoja Paljamari Eesti elamisloa.