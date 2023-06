Teatritegijad ei näe näitlejate üleküllust

Eestis õpetatakse näitlemist kahes koolis, Tallinnas ja Viljandis. Pealinnas asuva Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetab iga kahe aasta tagant keskmiselt 14 inimest. Lavakunsti osakonna peakoordinaator Mart Koldits arvab, et näitlejaid ei koolitata Eestis liiga palju.

"Ma ei tea kas on teisi erialasid ülikoolis, kus ligilähedaselt 100-protsendiline tööhõive lõpetajate seas. 2022 aastal, mis on viimane, üks läks magistrantuuri edasi õppima, pooled on lepingulised töötajad kutselises teatris ja pooled jätkavad vabakutselistena, aga nad jätkavad erialast tööd."

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia lõpetab üle aasta 8-10 näitlejat. Etenduskunstide õppekava programmijuhi Tiiu Tamme sõnul saavad lõpetajad laialdased teadmised, et asuda tööle erinevates näitlemisega seotud valdkondades.

"Olemas on ju veel era- ja projektiteatrid ja filmitööstus, kus on tegelikult tööl ainult vabakutselised näitlejad. Tegelikult paljudel väiketeatritel ei olegi võimalik oma püsitruppi palgata ja see ei ole ka mõistlik."

Rakvere teatri trupis on tööl 17 näitlejat. Teatri loominguline juht Peeter Raudsepp ütles, et probleem ei ole näitlejate ülekülluses, vaid hoopis väiketeatrite alarahastuses.

"Hoiame maakonnateatrid miinimumi peal rahastusega, et meil ei ole võimalik juurde võtta inimesi. Paratamatult näitlejad, kes on vabakutselised, keda tuleb aina rohkem juurde kogunevad keskustesse, kus on võimalik teha vabakutselisena tööd. Siis loomulikult tundub, et neid näitlejaid on väga palju, aga neid näitlejaid on palju Tallinnas."

Vanemuise teatri trupis töötab praegu 25 näitlejat. Vanemuise draamajuht Tiit Palu rääkis, et temalt uuritakse vabade töökohtade kohta kohati ka paar korda nädalas.

"Meie kohad on loetud. Kahjuks ei ole meil ühtegi vaba kohta, hea meelega võtaks juurde. Kuid me kasutame neid külalistena, sest aeg-ajalt ikka tekib olukordi, kus on kiiresti vaja kedagi asendada või kutsuda külalisnäitlejat."

Mart Koldits sõnas, et kuna näitlejaharidus tagab võimaluse täita ka paljusid kõrvalerialasid, annab Eesti kirju teatrimaastik lõpetajatele võimaluse erialast tööd siiski leida.

"Mulle vähemalt tundub küll, et Eesti teatrimaastik on meie väikese rahvaarvu kohta piisavalt mitmekesine nii kunstilises kui ka institutsionaalses mõttes."

Kõik vastajad on ühel meelel, et Eestis on vaja mitut näitlejaid koolitavat asutust.

"See, et on kaks kooli on minu arvates sama oluline kui see, et meil on erinevaid etendusasutusi. Isegi kunstis on ju konkurents oluline, et mitte langeda mugavustsooni ja tagada pidev areng," ütles Tiiu Tamm.