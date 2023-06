Suri dirigent ja trompetimängija Aavo Ots

Aavo Ots sündis Vastseliinas ja alustas trompetiõpinguid Leonid Eriku juhendamisel. Ta õppis Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis trompeti ja koorijuhtimise erialal ning lõpetas Tallinna riikliku konservatooriumi koorijuhtimise erialal Gustav Ernesaksa ja Olev Oja klassis ning trompeti erialal Tõnu Tarumi klassis. Trompetiõpingutega jätkas ta Leningradi riiklikus konservatooriumis.

Aavo Ots on mänginud "Estonia" teatri orkestris. Kuni surmani töötas ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning muusika-ja balletikoolis.

Üle 30 aasta korraldas ta kunstilise juhina rahvusvahelisi trompetipäevi, arvukaid meistriklasse, suvelaagreid õpilastele ja kontserte.

Aavo Ots on dirigeerinud üldlaulupidudel ja üliõpilaslaulupidudel Gaudeamus puhkpilliorkestreid ning olnud puhkpilliorkestrite üldjuht. Ta on mitmekordne Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureet ja pälvinud mitmel korral Eesti Kooriühingu aasta orkestridirigendi nimetuse. Talle on omistatud Valgetähe V klassi teenetemärk.

Hüvastijätt Aavo Otsaga toimub 16.juunil kell 11 Tallinna Jaani kirikus.