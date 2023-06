Reoveeuuring viitab kokaiini püsivale tarvitajaskonnale Tallinnas ja Tartus

Reoveeproovide selle aasta kahe esimese kvartali analüüsitulemused viitavad, et Tartus ja Tallinnas on püsiv kokaiini tarvitajaskond, ühtlasi teeb ekspertidele muret uuringust ilmnenud uute psühhoaktiivsete ainete levik suuremates linnades.

Viimati võeti justiitsministeeriumi tellimusel reoveeproove narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimise leviku analüüsimiseks 3. mail vastu 4. maid 24 tunni jooksul Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides.

Võrreldes jaanuaris võetud proovide analüüsitulemustega leiti enamiku ainete jääke linnade reovees märgatavalt vähem.

Ülekaalukalt levinuim aine on Eestis jätkuvalt kanep, mille jääkide tase linnade reovees ei ole võrreldes jaanuariga oluliselt muutunud. Kanepit leiti enim Kohtla-Järve Ahtme linnaosa, Narva, Sillamäe, Valga ja Tallinna reoveest. Nendes linnades oli kanepi jääke ligi kaks korda enam kui Paides ja Võrus, kus neid leiti oluliselt vähem kui teistes linnades, märkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Uuringu järgi on Eestis üsna laialdaselt levinud ka amfetamiin, mis oli teiste ainete võrdluses teisel kohal. Selle jääke leiti enim Tallinnas, millele järgnesid ülejäänud suuremad linnad.

Levikult kolmandal kohal püsib Eestis kokaiin, mida leiti enim Tallinna ja Tartu reovees. Ka kokaiini jääke leiti eri linnade reoveest väga erineval tasemel, ent Tallinnas ja Tartus on jaanuariga võrreldes muutus väike.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul näitavad aasta kahe esimese kvartali tulemused, et Tartus ja Tallinnas on püsiv kokaiini tarvitajaskond. "Rakvere ja Pärnu 2023. aasta kahe kvartali erinevad tulemused viitavad aga suure tõenäosusega jaanuaris aset leidnud meelelahutusüritusele piirkonnas," kommenteeris Abel-Ollo uuringu tulemusi.

Metamfetamiini leiti võrreldes jaanuari uuringuga seekord suhteliselt vähe, kõige rohkem ilmnes seda Tallinna ja Maardu reovees.

Metadooni leiti ootuspäraselt enim Tallinnas ja Ida-Virumaa suurtes linnades, kus pakutakse laialdasemalt opioidsõltuvuse asendusravi. Mõnevõrra vähem leidus metadooni Tartus ja Valgas. Tallinnas leitud kogus oli jaanuarikuu tulemustega sarnasel tasemel, teistes linnades leiti metadooni seekord vähem.

Uuringusse hõlmatud uutest ainetest leiti alfa-PVPd Tallinna, Tartu ja Narva reoveest. Mitragüniini leiti lisaks Tallinnale ka Valgas ja Haapsalus. Tallinnast leiti ka üliohtlikku protonitaseeni, aga ka opioidsõltuvuse asendusravimis kasutatavat buprenorfiini. Fentanüüli viimatise uuringu proovides ei leitud.

TAI teaduri Abel-Ollo sõnul on uute psühhoaktiivsete ainete leidudest muret tekitav protonitaseeni leid.

"Teame juba ammu, et see üliohtlik aine on narkoturul, kuid aine leid reovees viitab selle aine laiemale levimusele. Lihtsalt väikesearvulist tarvitajaskonda reovee uurimise metoodika tuvastada ei suuda," kommenteeris teadur.

Abel-Ollo sõnul tuleb kindlasti aina enam tähelepanu pöörata ka mitragüniini leiule mitme linna reovees – seda ainet leiti ka 2023. aasta esimese kvartali reoveeuuringus ja tegu võib olla Eestis kasvava trendiga. Mitragüniin on taimne uimasti, mis väikeste annuste korral tekitab kerget stimuleerivat toimet, samas suuremad annused põhjustavad opioididele iseloomulikke mõjusid.

Uuringu tulemused on kuvatud tarbitud ainete annuste arvu kaudu 1000 elaniku kohta ühes ööpäevas.