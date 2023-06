USA võimud üritavad takistada Activisioni väljaostmist

FTC taotles, et San Francisco föderaalkohus annaks korralduse, mis tõkestaks Activisioni väljaostmise. FTC hinnangul on ettekirjutus vajalik, et vältida kahju ajal, mil komisjon teeb kindlaks, kas kavandatav tehing rikub USA monopolivastast seadust. FTC viitas hiljutistele aruannetele, et Microsoft plaanib tehingu läbi viia, kuigi USA ja Suurbritannia seda ei toeta.

Microsoft teatas juba 2022. aasta jaanuaris, et tahab 69 miljardi dollari eest osta Activisioni. 2022. aasta detsembris kaebas FTC Microsofti halduskohtusse. FTC teatas, tehing oleks ebaseaduslik, kuna see annaks Microsoftile võimaluse kontrollida, kuidas tarbijad pääsevad ligi Activisioni mängudele. FTC väitis siis, et Microsoft võib nõuda kõrgemat hinda nendelt tarbijatelt, kes ei kasuta mängudele juurdepääsuks Microsofti toodetud riistvara

FTC ei taotlenud siis erakorralist korraldust tehingu peatamiseks, kuna selle lõppkuupäev oli seitsme kuu kaugusel. Kohtuprotsess algab augusti alguses, kuid protsess võib kesta mitu kuud, enne kui kohtunik teeb otsuse.

Microsoft väidab, et tehing suurendab konkurentsi ja tõestab seda vajadusel ka kohtus.

Kui föderaalkohus ei rahulda FTC taotlust, siis annaks see tagasilöögi FTC väitele, et tehing on ebaseaduslik, vahendas The Wall Street Journal.