Saaremaad külastas esmakordselt korraga kaks kruiisilaeva

Üks neist, 162 meetrit pikk Silver Wind seisis reidil ja sealt toodi kummipaatidega valdavalt USA-st tulnud 130 loodushuvilist turisti sadamasse, kust neid omakorda viidi bussidega edasi Saaremaa loodusega tutvuma. Kai ääres seisnud Amadea pardal on 513 Saksa turisti.

Kruiisilaevade vastuvõtja , DEN Eesti juht Ryan Jenkins kinnitas, et tänavu on Läänemerel seilamas aasta tagusega võrreldes poole vähem ristluslaevu. Ja 2019. aastaga võrreldes on neid ainult jäänud kolmandik. Vähenemise põhjuseks pole enam Covid, vaid nüüd juba lähipiirkonnas toimuv sõda ja ka see et Peterburg on kruiisilaevadele suletud.

Saaremaa sadamasse on sellel hooajal oodata veel nelja ristluslaeva saabumist