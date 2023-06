EL-i riikide sõnul on komisjon laskemoona hankega enda volitusi ületanud

Suur enamus Euroopa Liidu liikmesriike tahab Euroopa Komisjoni välja pakutud suurtükimoona tootmise plaanist välja võtta mitmeid sätteid, millega Euroopa Komisjon liikmesriikide sõnul on enda volitusi ületanud.

21 Euroopa Liidu liikmesriiki toetavad miljoni mürsu tootmise plaanist (Act to Support Production of Ammunition - ASAP) mitme lõigu eemaldamist, mille esialgu lisas sinna Euroopa Komisjon. Liikmesriikide sõnul kuritarvitas komisjon oma rolli, kirjutas diplomaatilistele allikatele tuginedes Euractiv. Vaidluse keskmes on küsimus, kas Euroopa Komisjon võib teha kaitsetööstusele prioriteetseks peetavaid tellimusi.

Samad liikmesriigid soovivad laskemoona tootmise plaanist eemaldada ka tundliku info jagamise nõude, mida Euroopa Komisjon oleks muidu kasutanud logistiliste pudelikaelade tuvastamiseks. Samuti tahavad samad liikmesriigid võtta dokumendist välja sätted, mis võimaldaksid kaitsetööstuse ettevõtetel tarnida sõjatehnikat Euroopa Liidu sees ilma vastava liikmesriigi ekspordilitsentsita.

Euroopa Komisjoni laskemoona tootmise suurendamise ettepanekule oli eelkõige vastu Saksamaa, kes vastuhakku eest vedas. Rootsi praeguse Euroopa Liidu eesistujana on seni hoidnud neutraalset joont. Saksa vastuseisule on omakorda vastu Belgia, Bulgaaria, Eesti, Malta ja Luksemburg.

Euroopa Liidu suursaadikud peaksid kolmapäeval institutsioonidevaheliste kõneluste käigus jõudma laskemoona tootmise tekstis kokkuleppele.

20. märtsil toimunud Euroopa Liidu kaitse- ja välisministrite kohtumisel lepiti kokku ühises eesmärgis tarnida Ukrainale 12 kuu jooksul ehk 20. märtsiks 2024 üks miljon suurtükimoona. Selle eesmärgi kinnitasid üle riigipead ja valitsusjuhid 24. märtsil toimunud Euroopa Ülemkogul.