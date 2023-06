Kallas soovitas meedial maksutõusu kajastamisel arvestada oma positsiooniga

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et mõistab meediasektori pahameelt ajakirjandusväljaannete käibemaksutõusule, kuid kutsus meediat teema kajastamisel arvestama, et sektoril on oma positsiooni kaitsmisel tööriist, mida teistel huvigruppidel ei ole.

Teisipäeval arutasid ministrid ja valitsusparteide juhtpoliitikud riigieelarve võimalikke kokkuhoiu- ja ümberkorraldusplaane ministeeriumides ja nende haldusalades. Kallase sõnul ei olnud kohtumine lihtne, kuid tahe kärpekohtade leidmiseks on ministritel olemas.

"Mingeid sadu miljoneid sel kombel leida ei ole võimalik, aga riigieelarve on niivõrd pingelises seisus, et iga euro, eriti iga miljon eurot, mida me suudame kokku hoida, on eriti oluline. On vana tõde, et üks teenitud euro on peale maksude maksmist väärt 60 senti, aga üks kokku hoitud euro ongi üks kokkuhoiutud euro," ütles Kallas.

Kallas kutsus ka meediat üles ajakirjandusväljaannete käibemaksu tõstmise kajastamisel arvestama oma positsiooniga.

"Loomulikult leiab iga sektor, iga ettevõte, et just temale ei peaks maksutõusud või kärped laienema ja imelik oleks, kui kõik nii ei arvaks, see on ka arusaadav," sõnas peaminister.

"Kohati mulle tundub, et natuke on üle võlli, kui ajakirjandus kirjeldab viimase nelja aasta jooksul kehtinud käibemaksu soodusmäära asendamist üheksaprotsendilise maksumääraga kui maailma ja demokraatia lõppu. Ma saan aru, head ajakirjanikud, et teie käes on tööriist, mida ühelgi teisel huvigrupil ei ole – see on meedia, mida poliitikud kardavad. Võib-olla peakski sellesse suhtuma nii, et oletegi väga keerulises olukorras – ühelt poolt esindate huvirühma ja teiselt poolt esindate pilti, mis toimub. Aga usun, et saame nendest murekohtadest koos üle," ütles Kallas.