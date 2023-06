Viimsi veekriisile jätkusuutlikku lahendust ei paista

Viimsi valla elanikud said kolmapäeval soovituse lõpetada oma aedade kastmine. Vallavanema sõnul on sõnum ennetuseks, et veesurve ei väheneks ja kortermajade kõrgemad korrused veeta ei jääks.

Peale soovituse saamist vähenes vee tarbimine umbes kümnendiku võrra. Kuna veenappust on esinenud ka varasematel aastatel ja jätkusuutlikku lahendust veepuudusele ei paista, on kohalikud istutanud aeda vähenõudlikke taimi, kogunud vihmavett või leidnud omad nipid.

Viimsi elaniku Anu kaasa on aga leidnud hea nipi, kuidas kasvuhoonetaimed vajaksid vähem vett.

"Istutas taimed konteinerisse ehk see tähendab turbakotti ja kastab ja võtab vajalikud võsud ära ja nii nad kasvavad," sõnas Anu. "Kastan vähe, ettevaatlikult, muru ma ei kasta üldse mitte ja tarbime ise ka perega vähe," ütles Anu.

"Meie tarbimisharjumused on juba mitu aastat olnud sellised, et me muru ei kasta. Muru on täiesti ära kõrbenud," rääkis Rene. "Ma saan aru nendest, kes elavad kõrgemal korrusel ja kellel veesurvet ei jagu, et nad õhtul ei saa duši all käia või hommikul kui vihmutid käivad," ütles ta.

Keskmiselt kulutavad Viimsi elanikud 3500 kuupmeetrit vett päevas, millele suviti lisandub veel pool sellest kogusest kastmiseks, milleks leibkond võib ühe ööpäeva jooksul ära kasutada veekoguse, mis talviti kulub kuu aja peale.

"Loomulikult on arusaadav, kui keegi kasutab vett oma tomatite kastmiseks, aga hoopis suuremad kogused lähevad muru kastmiseks," ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Viimsi vesi tuleb kohalikust põhjaveest ning väiksemas mahus Tallinnast. Riik on seadnud põhjavee kasutamismahule piirangud, mis kipuvad Viimsi elanikele kitsaks jääma.

"Limiit seataksegi selleks, et põhjavee tarbimine oleks jätkusuutlik, et põhjavett jätkuks pikemaks perioodiks," ütles Lemetti.

Viimsi on aga jätkuvalt atraktiivne elukoht, mille rahvastik kasvab ning uusi veetarbijaid kolib iga aastaga poolsaarele juurde.

"Vald on väga otsustavalt piiranud uute planeeringutega alustamist, nii et selles osas on poliitika juba viimase kahe aasta jooksul muutunud," ütles Lemetti.

Tallinna ja Viimsi vahele on vald juba rajanud uue veetrassi, et suurendada Viimsisse tuleva vee kogust. Ehitamisel on veel trassi kasutamiseks vajalik pumbajaam, mis peaks valmima paari aasta pärast. Siiski pole täiendav veevarustus jätkusuutlik lahendus kuumenevate suvede ning kasvava rahvastiku tõttu.