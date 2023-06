Tulevikus peab mopeedauto juhil olema juhiluba

Eesti teedel vurab praegu 2600 registreeritud roller- või mopeedautot. Uute sõidukite maaletooja, Camex Kaubanduse tegevdirektor Kaido Veensalu ütles, et üldiselt eelistatakse Eestis osta odavaid kasutatud mopeedautosid.

"Uute autode koguarv on Eestis väga väike teiste autodega võrreldes. Põhiliselt tuuakse Euroopas kasutatud autosid, mis on tihtipeale avariilised ja ära triigitud ja siis müüakse odavalt. Sellega on hinnavahe uutega olemas," selgitas ta.

Eelmisel suvel muutus tehnoülevaatus kohustuslikuks ka mopeedautodele ning statistika järgi on praeguseks ülevaatuse läbinud umbes pooled registreeritud sõidukitest.

"Tõeliselt räbalad autod on teedelt kadunud, mida enam rahaliselt ei kannata remontida," sõnas Veensalu.

Õigus maksimaalselt 45-kilomeetrise tunnikiirusega mopeedi rooli istuda algab 14. eluaastast ning selleks tuleb omandada vähemalt AM-kategooria juhiluba. Veensalu sõnul ongi mopeedautod kõige populaarsemad noorte seas.

"Tallinnas võib öelda, et vanemad ostavad endale vabadust, nagu nad ise naljatamisi ütlevad. Aga tavaliselt noortele, kes käivad koolis, käivad trennides. See teeb elu palju lihtsamaks," rääkis Veensalu.

Mopeedautot eelistavad aga ka need enne 1993. aastat sündinud inimesed, kellelt juhiluba praegu ei nõuta.

"Praegu on liikluses teatud seltskond isikuid, kellel ei pruugi olla üldse mingeid liiklusalaseid teadmisi. See on ohukoht. Statistika on ka näidanud, et mopeedautodega juhtunud õnnetustest suurema osa panevad toime isikud, kes on sündinud enne 1993. aastat, ja 80 protsenti nendest on isikud, kellel ei ole mitte ühegi kategooria juhtimisõigust," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Margus Tähepõld.

Ministeerium valmistab ette eelnõu, mis vanuse erisuse kaotaks ning muudaks juhiloa kõigile kohustuslikuks.

"Me oleme planeerinud, et seadus jõustuks järgmise aasta suvel, aga antakse ka üleminekuaeg, et kõigil, kel täna on mopeed või mopeedauto, ei muutuks juhtimine võimatuks. Üleminekuaeg on arvestatud viis aastat, mille jooksul nad peaksid selle juhtimisõiguse omale taotlema, et edasi sõita," selgitas Tähepõld.