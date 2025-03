Tallinn asub kaaluma, kuidas rendimopeedide tulekul liiklusohutust tagada

Iga vähemalt 18-aastane saab järgmisest nädalast rentida Tallinnas liiklemiseks 50 kilogrammi kaaluva pisimopeedi, mille maksimaalne sõidukiirus on 25 kilomeetrit tunnis. Linnavalitsus on aga mures, sest kergliikureid on Tallinnas rohkem kui vaja, ent pole ühtegi seadust, mis takistaks ettevõtetel pealinna laienemist.

"Me oleme kliimaministeeriumi poole pöördunud, et kindlasti on kohalikel omavalitsustel vaja ka õigust seda piirata. /.../ Eks sellel teemal on mõtiskletud pikalt ja loodeti küllap selle peale, et turg küllastub ja piirarv saavutatakse ka ilma täiendava sekkumiseta. Aga täna pigem oleme olukorras, kus näeme, et tegelikult peaks kohalikul omavalitsusel olema juba täna õigus määrata seda piirarvu," rääkis abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Läti ettevõte Ride Mobility teatas oma laienemisest juba möödunud suvel, mis jättis linnale piisavalt ettevalmistusaega, ent tempo pole abilinnapea Kaarel Oja (SDE) sõnul olnud piisav.

"Minu etteheide siin on linnasüsteemi sisesele kommunikatsioonile. Jah, transpordiamet on teadnud, et pisimopeedide renditeenus on huvitatud Tallinna tänavatele tulemisest, aga see informatsioon munitsipaalpolitseini jõudis paar nädalat tagasi," kommenteeris Oja.

Millised piirangud mopeediga liiklemisele tulevad, seda hakkab linn alles arutama.

"Sellest tulenevalt ongi see kaalumise koht, kas reeglid kehtestada erinevalt. Mina arvan, et me peaksime seda tegema, eriti arvestades seda, et tegelikult me seisame veel selle probleemi ees, et kui elektritõukeratastega võib sõita ka kõnniteel, siis pisimopeediga ei tohi. Kas tehniliselt on võimalik seda piirata või seda välistada – see on tegelikult omakorda selline keeruline küsimus. Pigem öeldakse, et ei saa," rääkis Oja.

Et liiklemine Tallinnas väga pea peale ei kukuks, plaanib linn ühe leevendusena lisada keelumärgid mopeedidele sellistel segateedel, kus ühel pool on jalgratturid ja teisel pool jalakäijad.

Lisaks plaanib Tallinn piirata tihedama liiklusega aladel, näiteks kesklinnas lubatud sõidukiirust kuni 15 kilomeetrini tunnis, mis on suurem piirang kui elektritõukeratastel. Ettevõtte hinnangul ei ole see hea plaan.

"See mõjutab ettevõtet väga palju, sest muidugi, miks peaks klient meie sõidukit kasutama, kui see on aeglasem. Siis ta peab seda kasutama kauem ja maksma seepärast teenuse eest rohkem raha," selgitas Ride Mobility tegevjuht Edgars Jakobsons.

Jalakäijate sõnul tekib uute vahendite lisandumisel valdavalt ohutuse küsimus.

"Tundub, et see on ikkagi natuke ohtlik. Kkui tänaval liikuda, siis ma arvan, võib küll tekkida mingeid liiklusõnnetusi," ütles Iida-Sofia.



"Mind väga ei häiri, ma sõidan ise ka rattaga kogu aeg ringi, mul need väga probleemiks ei ole olnud," sõnas Richard.