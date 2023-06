Niinistö: Euroopa stabiilseks tulevikuks on vaja õiglast rahu Ukrainas

Niinistö sõnul jätkavad Soome ja lääneriigid Ukraina toetamist mitte vaid seetõttu, et Ukraina on suveräänne riik, mis on jõhkra agressioonisõja sihtmark, vaid ka seetõttu, et sõja järelm mõjutab maailma julgeolekut laiemalt.

"Edasine tee on käänuline, veel osaliselt ebaselge. Ukraina ja Euroopa tulevik sepistatakse praegu halastamatus sõjas. Ainult kestev ja õiglane rahu Ukrainas saab panna aluse tulevikule, kus austatakse rahvusvahelise õiguse norme ja kus suured ei näe oma õigust väikseid allutada," ütles Niinistö oma kõnes.

Kultaranta konverents on iga-aastane välis- ja julgeolekupoliitiliste arutelude festival, mida juhib president ning sellele on kutsutud sadakond eksperti erinevatest ühiskonnasektoritest.

Kõnelused kestavad kaks päeva ja Soome rahvusringhääling teeb neist otseülekande.