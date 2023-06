PPA peadirektori asetäitjaks valiti Veiko Kommusaar

Veiko Kommusaare sõnul suundub ta uude ametisse, et panustada veelgi enam riigipiiri efektiivse valvamise ja kriisivalmisoleku teemadesse.

"Vene Föderatsiooni rünnak Ukraina vastu on suurendanud Eesti jaoks nii oluliste teemade nagu riigipiiri ja kriisivalmisoleku tähtsust veelgi. Idapiiri taristu tuleb koos toetava tehnoloogiaga täies ulatuses välja ehitada, sest see on tähtis nii sisuliselt turvalisuse tagamiseks kui ka sõnumina, et välispiiri valvatakse tõhusalt, targalt ja kõige kaasaegsemate vahenditega. Selge on ka see, et rändesurve ei näita vaibumise märke ning siin on vaja tehnoloogia rohkem meie kasuks tööle panna, et piirivalvur saaks oma töötunde täpsemalt sihtida ja veelgi oma töö tulemuslikkust tõsta," rääkis ta.

Kriisivalmidusest kõneldes sõnas Kommusaar, et PPA on kõikvõimalike kriiside korral Eesti esimene kaitseliin.

"Nii Eesti kui ka välispartneritega tuleb jätkata kriisikindluse loomist, et teaksime, kes ja mida kriisis teeb. See tähendab kriisireservi ja selle võimalikult täpset planeerimist, aga ka väga head omavahelist koostööd. Peame Frontexi kaudu tooma juba rahuajal piirile rohkem saapa- ja silmapaare ning suurendama Eesti toetajate ridu selleks, kui meil on erakorraliselt nende abi vaja. Samuti peab jätkuma tihe koostöö regiooni heade naabrite ja USA-ga, et kõigeks valmis olla," ütles Kommusaar.

Siseminister Lauri Läänemets tunnustas Kommusaart siseministeeriumis tehtud töö eest.

"Veiko on vaieldamatult üks parimaid avaliku sektori tippjuhte ning politsei- ja piirivalveamet võidab tema liitumisest palju. Mul on hea meel, et uus PPA peadirektor oma meeskonda ka uut hingamist toob – Veiko Kommusaare näol on tegemist siseturvalisuse eksperdiga nii Eestis kui laiemalt rahvusvaheliselt," lausus Läänemets.

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on piirivalve alal peadirektori asetäitja peamised väljakutsed seotud piirivalve arendamise ja kriisivalmisolekuga.

"Piirivalve valdkonnas tuleb edukalt lõpule viia praegused suured projekti: riigipiiri väljaehitamine, ABC väravate rakendamine ja automatiseeritud piiri valvamine tehnoloogia abil. Samavõrd tähtis on ka kriisideks valmistumine. Veiko Kommusaarel on nende ülesannete täitmiseks väga hea strateegilise juhtimise kogemus ning ulatuslik koostöövõrgustik nii Eestis kui rahvusvaheliselt," ütles Belitšev.

Veiko Kommusaar on siseturvalisuse valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel politsei- ja piirivalveametis ning panustanud siseministeeriumis erinevatel ametikohtadel kriminaal- ja korrakaitsepoliitika valdkonnas. Viimased neli aastat on Kommusaar töötanud sisejulgeoleku asekantslerina.

Veiko Kommusaar on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja tal on magistrikraad Hispaania UNED ülikoolist.